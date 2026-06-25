„Am descoperit mai mulți șalăi morți de dimensiuni impresionante, monștri adevărați, pești uriași care au pierit în condiții suspecte. Ce se întâmplă cu fauna din Bihor?”, a scris un pescar pe YouTube, împărtășind un video cu peștii.

Autoritățile au intervenit rapid pentru a investiga situația. Garda de Mediu Bihor a concluzionat că fenomenul nu este cauzat de poluare, ci de debitul scăzut al râului, pe fondul temperaturilor ridicate și lucrărilor Hidroelectrica.

„A fost un debit scăzut al râului, din cauza unor lucrări ale Hidroelectrica, și peștii au murit din lipsă de oxigen”, a explicat comisarul șef Sever Șerbănescu.

Echipele Administrației Bazinale de Apă Crișuri au început să îndepărteze peștii morți, estimând că totalul va ajunge la câteva sute de kilograme.