Premiul uriaș se întoarce în fondul de câștiguri

Deși biletul câștigător conținea numerele norocoase 12, 16, 2, 20, 26 și numărul „Chance” 2, posesorul acestuia nu s-a prezentat să-și revendice premiul până la termenul limită, ora 23.59, 22 iunie. Conform regulilor FDJ, suma de bani a fost returnată fondului de premii și va fi redistribuită în cadrul altor jocuri de noroc, relatează publicația britanică Express.

„Au trecut trei săptămâni de când am lansat un apel public prin intermediul mass-media pentru a răspândi vestea. Anunțuri au fost făcute și în timpul transmisiunilor de extragere a loteriei”, a declarat un reprezentant al FDJ pentru AFP.

Un reprezentant FDJ a spus că este „cel mai mare premiu nerevendicat”.

„Recordul anterior datează din 2011, când un premiu de 8 milioane de euro a rămas nerevendicat. În medie, sunt înregistrate doar două cazuri de bilete uitate în fiecare an”, au precizat reprezentanții companiei.

Deși operatorul știe cu exactitate de unde a fost achiziționat biletul câștigător, regulile stricte de confidențialitate i-au împiedicat să dezvăluie informația publicului. Astfel, misterul câștigătorului rămâne nerezolvat.

Situație similară în Marea Britanie

Între timp, un caz similar de bilet de loterie nerevendicat face valuri în Marea Britanie. Potrivit Express, un bilet câștigător de 12 milioane de lire sterline, validat în Rhondda Cynon Taf, South Wales, continuă să fie neîncasat. Biletul, care a fost extras pe 6 iunie, a avut numerele câștigătoare 08, 10, 26, 30, 35 și 42.

Andy Carter, consilier principal pentru câștigători la Allwyn, a declarat: „Aceasta este o victorie incredibilă pentru un norocos posesor de bilet Lotto. Cineva, undeva, a devenit milionar și nici măcar nu știe că deține o asemenea sumă care îi poate schimba viața”.

Carter a adăugat: „Îi îndemnăm pe toți jucătorii Lotto să-și verifice biletele pentru a afla dacă sunt câștigătorii noștri. Poate că persoana respectivă nici măcar nu este din zonă și a jucat Lotto în timp ce era în vizită sau doar trecea prin Rhondda Cynon Taf”.

Tot în Marea Britanie, un câștigător la loterie, care a luat un premiu de 11,5 milioane de euro, a ratat însă termenul-limită pentru a-l revendica. Loteria Națională de acolo a anunțat că acel câștigător, care cumpărase biletul în Bexley, în sud-estul Londrei, pe 4 octombrie 2025, nu a revendicat premiul în termenul de 180 de zile.





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