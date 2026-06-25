De la Turnul Eiffel și Muzeul Luvru din Paris, până la ceremonia de schimbare a gărzii de la Palatul Buckingham din Londra, autoritățile aplică măsuri stricte de precauție pentru a proteja vizitatorii, personalul și artiștii în fața temperaturilor record.

Parisul restricționează accesul la cele mai faimoase monumente

Franța se confruntă cu un val de căldură extrem de agresiv, care se manifestă încă de săptămâna trecută. Recent, țara a înregistrat cea mai fierbinte zi de iunie de la începutul monitorizărilor climatice, cu o temperatură medie națională de 29,8°C și maxime care au depășit pragul de 40°C în mai multe regiuni.

Pentru a proteja sănătatea publică, autoritățile din Paris au decis modificarea temporară a programului pentru cele mai căutate obiective:

Muzeul Luvru: Cel mai vizitat muzeu din lume își va închide porțile cu două ore mai devreme, respectiv la ora 16:00, de miercuri până sâmbătă.

Cel mai vizitat muzeu din lume își va închide porțile cu două ore mai devreme, respectiv la ora 16:00, de miercuri până sâmbătă. Turnul Eiffel: Monumentul s-a închis anticipat și își va sista accesul tot la ora 16:00 în zilele de miercuri, joi și vineri. Ultima intrare permisă pentru public este la ora 12:15.

Monumentul s-a închis anticipat și își va sista accesul tot la ora 16:00 în zilele de miercuri, joi și vineri. Ultima intrare permisă pentru public este la ora 12:15. Disneyland și alte situri: Arcul de Triumf funcționează după un program scurtat, expozițiile de la Palais de Tokyo au fost complet închise, iar parcul de distracții Disneyland Paris a oprit temporar o parte dintre atracțiile desfășurate în aer liber.

Administrația marilor obiective din Paris a anunțat că oferă rambursări integrale pentru biletele afectate și avertizează că programul ar putea fi scurtat și mai mult dacă valul de căldură nu se va atenua.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Londra anulează Schimbarea Gărzii, iar transporturile sunt blocate

Marea Britanie nu este nici ea ocolită de extremele climatice. Celebrele ceremonii tradiționale de schimbare a gărzii de la Palatul Buckingham și de la Castelul Windsor, considerate puncte obligatorii de vizitat pentru turiști, au fost complet anulate.

Organizatorii au luat decizia de a anula spectacolele de protocol pentru a proteja militarii, caii și spectatorii, în contextul în care temperaturile din capitala britanică sunt prognozate să atingă o maximă istorică de 39°C. De asemenea, renumitul muzeu V&A (Victoria and Albert Museum) a închis temporar mai multe galerii de la etajele superioare și expoziții specifice, măsura fiind valabilă până vineri.

Pe lângă turism, transportul feroviar din Marea Britanie suferă perturbări masive. Compania Network Rail a impus restricții severe de viteză în Anglia și Țara Galilor pentru a reduce riscurile tehnice provocate de căldură, cum ar fi deformarea șinelor de cale ferată sau lăsarea cablurilor electrice aeriene. De asemenea, compania Eurostar a anulat mai multe curse dintre Paris și Londra, din cauza căldurii.

Canicula se extinde spre centrul și sudul Europei

Prognoza meteo arată că valul de căldură se va extinde în a doua parte a săptămânii către alte regiuni din Europa de Vest. Alerte codificate sunt deja în vigoare pentru Olanda, Belgia și Germania, unde temperaturile vor atinge pragul critic în cursul zilei de vineri și pe parcursul weekendului.

De asemenea, avertizări de căldură extremă au fost emise pentru Polonia, Croația și Ungaria.

În țările din bazinul mediteranean, precum Grecia, Italia și Spania, autoritățile locale aplică deja protocoale de urgență pentru vreme extremă. Aceste reglementări interzic sau restricționează complet vizitarea siturilor istorice antice care nu dispun de zone umbrite.

Un precedent major a avut loc în iulie anul trecut la Atena, când faimosul sit arheologic Acropole a fost închis în totalitate după ce termometrele au indicat valoarea de 42°C.