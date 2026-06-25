Nicușor Dan: „Transmitem împreună un mesaj de unitate”

„O întâlnire extrem de importantă a țărilor de pe Flancul Estic. Transmitem împreună un mesaj de unitate, transmitem faptul că recunoaștem împreună Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre. Transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina și de continuare a sprijinului față de războiul pe care îl duce, apărând în același timp Europa.

Avem aceeași opinie în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și NATO, care trebuie să fie complementare pe chestiunea apărării Europei, și fiecare dintre noi am înțeles necesitatea creșterii cheltuielilor, care să se transforme în echipamente militare”, a spus Nicușor Dan.

Președintele României a subliniat faptul că este important ca unitatea să fie de la Nordul la Sudul Flancului Estic, pentru zona Mării Negre.

„Este important ca această unitate să fie de la Nordul la Sudul Flancului Estic, pentru zona Mării Negre, este important pentru România, și am informat colegii despre progresele pe care le-am făcut în privința hub-ului de securitate la Marea Neagră, un proiect al Uniunii Europene.

A fost o ocazie, de asemenea, pentru a trece în revistă, și cu participarea domnului Comisar și a Președintei Comisiei Europene, pe unde suntem cu programele de echipare militară, unde, evident, ne interesează programul Eastern Flank Watch, dar ne interesează și programele din cadru financiar multianual, și aici am insistat pentru includerea experienței Ucrainei în aceste programe, pentru a exista un echilibru dintre necesitatea de competitivitate și necesitatea strategică pe obiectivele pe care le avem în ceea ce privește apărarea Flancului Estic”, a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan, baie de mulțime cu tinerii, la Cluj, la miezul nopții

Președintele României, Nicușor Dan, a mers miercuri seară la Cluj-Napoca înainte de plecarea spre Polonia. Președintele a făcut la miezul nopții o baie de mulțime pe strada Universității, la ieșirea de la întâlnirea cu participanții la Techsylvania.

„Sunt în drum către Polonia. Mâine o să fie o întâlnire a summitului Flancului Estic şi e important pentru România, pentru că e vorba despre protecţia faţă de drone şi faţă de ameninţări în general pentru România din partea Rusiei şi e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilităţi şi în sud şi în special la Marea Neagră”, a declarat miercuri seară preşedintele Nicuşor Dan.

Conferința de Redresare a Ucrainei, organizată la Gdansk, a început joi într-un context diplomatic tensionat, marcat de o ruptură tot mai adâncă între Kiev și Varșovia. Evenimentul este susținut între 25 și 26 iunie, fiind dedicat reconstrucției Ucrainei, însă fără prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a decis să boicoteze reuniunea.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE