O țară asiatică tot mai vizitată de români crește de cinci ori prețul vizei, începând de la 1 iulie 2026

Guvernul japonez urmărește prin această decizie să gestioneze mai eficient costurile tot mai mari ale sistemului său de imigrație

Noile tarife de la 1 iulie 2026: cât va costa viza turistică

Impactul imediat al noii structuri de prețuri va fi resimțit direct de către turiștii și călătorii de afaceri din țările care nu beneficiază de scutire de viză pentru a intra pe teritoriul nipon.

Viza cu o singură intrare crește de la 3.000 yeni la 15.000 de yeni, echivalentul a 87 de euro.

Viza cu intrări multiple crește de la 6.000 yeni la 30.000 yeni, echivalentul a 175 de euro.

Oficialii japonezi au explicat că această creștere masivă reflectă cele aproape cinci decenii de inflație acumulată și schimbările majore înregistrate pe piața cursurilor de schimb valutar.

„Guvernul a revizuit aceste taxe deoarece sistemul existent nu mai reflecta costul administrativ real al emiterii vizelor și al gestionării procedurilor de imigrare”, explică Toshimitsu Motegi, Ministrul Afacerilor Externe din Japonia.

În ciuda scumpirii bruște, autoritățile de la Tokyo au subliniat că noile taxe rămân în linii mari comparabile cu cele percepute de statele din Occident, oferind ca exemple sistemele de imigrație din Statele Unite și Germania.

De asemenea, guvernul nu se așteaptă la un impact negativ asupra turismului, având în vedere creșterea record a numărului de vizitatori din ultimii ani, stimulată de un yen slab și de cererea globală uriașă pentru destinații precum Tokyo, Kyoto și Osaka.

Taxe uriașe pentru rezidența pe termen lung și rezidența permanentă

Scumpirea vizelor turistice este doar o componentă dintr-un pachet mult mai amplu de reformă a imigrației. Pe data de 29 mai 2026, camera superioară a Parlamentului Japoniei a aprobat revizuirea Legii privind Controlul Imigrației și Recunoașterea Refugiaților, oferind executivului autoritatea de a crește substanțial o gamă extinsă de taxe conexe.

Noua legislație modifică plafoanele maxime permise de lege, tarifele efective urmând să fie stabilite prin ordine de Cabinet și consultări publice:

Schimbarea statututului și reînnoirea vizei se scumpește de la 10.000 yeni la 100.000 teni, echivalentul a 583 de euro

Cererea de rezidență permanentă se scumpește de la 10.000 yeni la 300.000 de yeno, echivalentul a 1.750 de euro.

Conform planului guvernamental, aceste modificări tarifare pentru rezidenți vor fi implementate înainte de încheierea anului fiscal 2026, adică până la data de 31 martie 2027.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Unde vor ajunge banii colectați și introducerea sistemului JESTA în 2028

Veniturile suplimentare colectate din aceste taxe vor fi utilizate pentru a finanța administrarea populației străine din Japonia, care a atins un record istoric de 4,13 milioane de rezidenți la sfârșitul anului 2025.

Fondurile vor fi direcționate către:

Suplimentarea personalului, modernizarea tehnologiei și a infrastructurii serviciilor de imigrație;

Susținerea și finanțarea programelor de educație și învățare a limbii japoneze pentru rezidenții străini;

Consolidarea măsurilor împotriva depășirii ilegale a perioadei de ședere și îmbunătățirea sistemelor de urmărire a statutului imigrației.

Reforma aduce modificări majore și pentru cetățenii din cele 74 de țări și teritorii care în prezent pot călători în Japonia fără viză. Începând cu anul fiscal 2028, Japonia va lansa un program online de autorizare a călătoriilor numit JESTA (Japan Electronic System for Travel Authorization).

Sistemul funcționează similar cu cele utilizate deja în Statele Unite (ESTA) sau Marea Britanie (ETA). Înainte de îmbarcare, călătorii scutiți de viză vor fi obligați să trimită online date privind identitatea lor, scopul călătoriei și destinația. Autoritățile de la Tokyo vor verifica aceste informații în bazele de date penale și de imigrație, având dreptul de a interzice îmbarcarea persoanelor considerate cu risc ridicat de ședere ilegală.

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