Multe vedete au mers la cinema după 2 ianuarie, când filmul „Tati part-time” a fost lansat oficial. Printre acestea se numără și Bianca Drăgușanu, care a văzut producția alături de Sofia, fiica ei și a lui Victor Slav. După film, ea a reacționat în mediul online.

„Am râs m-am distrat cu Sofia. Film mișto! Recomand!”, a scris Bianca Drăgușanu pe contul ei de Instagram. Ulterior, Bianca Drăgușanu i-a luat apărarea Evei Măruță, care a fost criticată de unii pentru apariția în film.

În ciuda faptului că nu vorbește cu prezentatorul, Bianca Drăgușanu i-a felicitat public pe Cătălin Măruță și pe Andra că au un copil așa de talentat. „Un copil mișto și mega smart. Indiferent ce zic haterii, Eva este genială, superbă și talentată. Felicitări părinților care au așa comoară de fetiță!”, a mai comentat Bianca Drăgușanu în dreptul unei fotografii din film cu Eva Măruță.

De ce Bianca Drăgușanu e supărată pe Cătălin Măruță

În 2021, la câteva săptămâni de când a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Bianca Drăgușanu a răbufnit, se declara dezamăgită de subiectele pe care le-a abordat prezentatorul și spunea că nu va mai merge niciodată în show-ul pe care el îl moderează de ani de zile.

Pe 8 noiembrie 2021, Bianca Drăgușanu și-a făcut apariția în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Ea a purtat o rochie albă, foarte mulată, prezentatorul făcându-i complimente din prima clipă când a văzut-o, întrebând-o dacă urmează și o nuntă, având în vedere ținuta. Ea a spus clar că nu.

Pe parcursul interviului, Cătălin Măruță i-a arătat Biancăi Drăgușanu mai multe imagini cu ea de acum câțiva ani, unele de când nu avea operații estetice. Ea le-a comentat pe toate, ba chiar le-a răspuns și celor care o critică pentru felul în care s-a transformat din punct de vedere fizic.

Multe femei o admiră, dar la fel de multe spun că a exagerat cu operațiile estetice. „De ce crezi că m-am operat prea mult, dacă toate vor să fie ca mine? Doar persoanele frustrate spun asta. Trăim în 2021, ar fi culmea să mă dau cu cremă de gălbenele pe față și să nu am riduri”, a spus Bianca Drăgușanu.

„Nu voi mai accepta niciodată vreo invitație de la acest personaj în emisiune”

Ulterior, la câteva săptămâni de la emisiunea de la Pro TV, Bianca Drăgușanu susținea că e supărată pe Cătălin Măruță, spune că în culise a vorbit un lucru cu producătorul și cu el, însă în direct totul s-a schimbat.

„Sunt dezamăgită pentru că deși stabilisem cu una dintre producătoarele emisiunii dinainte despre ce vorbim și am subliniat faptul că are reclamații și lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc pentru că e un om pervers și viclean care tinde să te pună în posturi care te defavorizează, eu am fost de bună credință și am crezut că emisiunea va avea loc conform spuselor producătoarei”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit spynews.ro.

Bianca Drăgușanu e hotărâtă să nu mai meargă în emisiunea lui Cătălin Măruță. „Mi s-a zis că vom vorbi de evoluție, că va fi despre pozitiv, pe vibe bun și așa m-am dus, cu gândul că revăd un vechi prieten, însă m-am trezit încolțită de subiecte în care nu m-am regăsit, de întrebări tendențioase și am fost foarte dezamăgită și așadar și prin urmare nu voi mai accepta niciodată vreo invitație de la acest personaj în emisiune”, a mai spus ea.

