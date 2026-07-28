Bianca Drăgușanu a abordat fără ocolișuri unul dintre cele mai discutate subiecte din ultimii ani: injecțiile pentru slăbit. Vedeta spune că nu are nimic împotriva acestor tratamente atunci când sunt folosite responsabil și sub supraveghere medicală, însă critică persoanele publice care aleg să ascundă că au apelat la ele și susțin că au slăbit doar cu diete restrictive.

Bianca Drăgușanu, vacanță în Grecia alături de fiica ei (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 18

Bianca Drăgușanu, despre injecțiile pentru slăbit: „Dacă ai nevoie, poți să ți le faci”

Subiectul tratamentelor injectabile pentru slăbit continuă să stârnească dezbateri, atât în rândul specialiștilor, cât și în lumea mondenă. Bianca Drăgușanu, cunoscută pentru faptul că nu și-a ascuns niciodată intervențiile estetice sau procedurile la care a apelat de-a lungul timpului, spune că nu vede nimic greșit în utilizarea acestor metode, atât timp cât sunt recomandate și monitorizate de un medic.

Vedeta consideră că fiecare persoană are dreptul să aleagă soluția potrivită pentru propriul corp, însă spune că problema apare atunci când unele persoane aleg să ascundă adevărul și creează așteptări nerealiste în rândul urmăritorilor.

„De la 180 de kilograme v-ați făcut de 50 de kilograme”

Într-un podcast, Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre acest fenomen și a criticat lipsa de transparență din showbiz.

„Eu cred despre aceste injecții că sunt ceva mișto. Dacă le studiezi și ai nevoie, poți să ți le faci (…) De la 180 de kilograme v-ați făcut de 50 de kilograme, sunteți niște sirene mișto, dar voi ați slăbit cu două ouă fierte pe săptămână, cum să vii să mă minți?!”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Mesajul vedetei readuce în atenție presiunea de a afișa o imagine perfectă în mediul online și tendința unor persoane publice de a atribui transformările spectaculoase exclusiv dietelor sau stilului de viață, fără a menționa tratamentele medicale urmate.

Vedete care au recunoscut că au apelat la injecțiile pentru slăbit

Tratamentele injectabile pentru controlul greutății au devenit tot mai populare și în România, iar câteva persoane publice au ales să vorbească deschis despre această experiență.

Printre acestea se numără Andreea Popescu și Gabriela Cristea, care au recunoscut că au apelat la injecțiile pentru slăbit și au povestit despre rezultatele obținute.

Subiectul continuă să împartă opiniile, existând atât susținători ai acestor tratamente, cât și persoane care preferă metodele clasice de slăbit sau sunt rezervate din cauza costurilor și a posibilelor efecte adverse.

Oana Lis: „De banii ăia eu prefer să mănânc”

La polul opus se află Oana Lis, care a declarat că nu intenționează să urmeze un astfel de tratament și nici să recurgă la o intervenție bariatrică.

Soția lui Viorel Lis spune că, pentru ea, sănătatea și starea de bine sunt mai importante decât standardele de frumusețe promovate pe rețelele de socializare și a explicat că ia în calcul inclusiv costurile unui asemenea tratament.

„Nu vreau să mă injectez, să mă operez. În primul rând, sunt 1.200 de lei pe lună injecțiile alea, iar de banii ăia eu prefer să mănânc. Dorm bine, mă simt bine, analizele sunt bune”, a declarat Oana Lis.

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