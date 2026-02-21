Bianca Drăgușanu i-a ironizat pe cei care au participat la Balul Mascat Bridgerton: „Circul Globus”

Bianca Drăgușanu a atras atenția în mediul online prin comentariile sale acide la adresa celor care au participat la Balul Mascat Bridgerton, organizat la Palatul Parlamentului. În timp ce invitații s-au întrecut în rochii extravagante, coafuri sofisticate și accesorii inspirate din celebrul serial Netflix, Bianca a ales să ironizeze evenimentul, catalogând participanții drept „de la Circul Globus”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Evenimentul, care a transformat Palatul Parlamentului într-un decor somptuos de epocă, a adunat peste 850 de invitați, inclusiv vedete și influenceri autohtoni. Printre prezențe s-au numărat Daniel Nuță, Victoria Răileanu, Alexandru Ion, Sore, Speak, Ștefania, Feli Donose, Mira, Cornel Ilie, Elena Gheorghe, Nicole Cherry, Lidia Buble, dar și campionii David Popovici și Leonard Doroftei. Actori din distribuția sezonului 4 Bridgerton, precum Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) și Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), au fost și ei prezenți.

Absența Biancăi Drăgușanu a fost remarcată imediat de public. Deși nu a participat la bal, vedeta nu a ratat ocazia de a lăsa replici ironice pe rețelele sociale. Pe Instagram, a distribuit un clip cu trei bărbați costumați, comentând „Aristocratele la bal” și folosind emoticoane care râd, iar pe TikTok a fost și mai acidă: „Circul Globus?”, scriind în dreptul unui clip cu atmosfera evenimentului.

Balul Mascat Bridgerton a fost o sărbătoare dedicată celui de-al patrulea sezon al serialului

Produs de Shondaland și Jess Brownell, serialul BRIDGERTON revine cu un al patrulea sezon feeric. Boemul Benedict Bridgerton (Luke Thompson), cel de-al doilea fiu, refuză să se așeze la casa lui, în ciuda rugăminților mamei sale, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Dar la balul mascat organizat de Violet, Benedict este vrăjit de o misterioasă domniță în argintiu, care poartă mască. Cu ajutorul reticent al surorii sale Eloise (Claudia Jessie), Benedict iese în societate pentru a descoperi identitatea tinerei. În realitate însă, cea care l-a captivat nu face parte din înalta societate, ea este o servitoare descurcăreață pe nume Sophie Baek (Yerin Ha), care lucrează pentru formidabila stăpână a casei, Araminta Gun (Katie Leung).

Când soarta îi aduce din nou împreună pe Benedict și Sophie, Benedict este sfâșiat între realitatea afecțiunii sale pentru această servitoare fascinantă și năluca domniței în argintiu, neștiind că sunt una și aceeași persoană. Oare inabilitatea lui Benedict de a vedea că aceste femei sunt una și aceeași persoană va distruge scânteia de netăgăduit dintre el și Sophie? Poate iubirea să învingă, chiar și atunci când societatea respinge relațiile romantice între doi oameni din clase sociale diferite?

Conduita lui Benedict are ca surse de inspirație căsătoriile fraților săi, inclusiv a Francescăi (Hannah Dodd) cu John Stirling (Victor Alli) și a lui Colin (Luke Newton) cu Penelope (Nicola Coughlan), care se confruntă cu noi provocări în calitate de cronicară de bârfe, acum cunoscută publicului.