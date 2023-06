„Nunta? Când o vrea Dumnezeu, dacă o vrea Dumnezeu! Acum avem alte priorități, e perioada aglomerată. Avem proiecte separate, dacă o fi, vom avea și împreună. Suntem ok și așa!”, a spus Bianca Drăgușanu, care a apărut alături de Gabi Bădălău la petrecerea revistei VIVA.

Îmbrăcată într-o rochie albastră, foarte decoltată și cu o crăpătură adâncă pe picior, Bianca Drăgușanu și-a etalat silueta. Și Gabi Bădălău a avut o apariție elegantă, el a îmbrăcat un costum crem, la care a asortat o cămașă neagră. Pentru aceeași sursă, ea a dezvăluit ce îi place la partenerul ei.

Bianca Drăgușanu, despre Gabi Bădălău: „În tinerețe, a fost un cuceritor al fetelor din showbizul românesc”

„Îmi place tot la Gabi. O zic sincer, dacă e ceva ce nu îmi place, îi și spun, nu țin în mine. Lui, zic eu, îi place tot la mine. Pentru că sunt mirobolantă, divină, sunt de vis (râde, n. red.)”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Și a continuat: „L-aș întreba pe Gabi dacă regretă că a fost un Don Juan al fetelor din lumea mondenă (n. red.). Mai ales că el, în tinerețe, a fost un cuceritor al fetelor din showbizul românesc. Ele au avut noroc că au ieșit măcar la o cină la brațul lui. Și l-aș întreba dacă regretă că nu a fost mai discret…”.

Recomandări Greva din Educație: Imaginea care a devenit simbol. De ce profesorii consideră că săptămâna care vine e decisivă

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Ce spune Bianca Drăgușanu despre un copil cu Gabi Bădălău

„Copii? Câți o vrea Dumnezeu! Eu iubesc copiii și cățeii. Nu știu dacă facem copii, dar dacă o vrea Dumnezeu, va fi. (…) Am un copil minunat, e puternică și frumoasă, e tot ce îmi pot dori”, a încheiat Bianca Drăgușanu.

Cum se înțelege, de fapt, Bianca Drăgușanu cu Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu a declarat într-un interviu că de peste doi ani și jumătate formează un cuplu cu omul de afaceri. Au trecut și prin momente frumoase, dar și dificile, însă și-au continuat relația. „Noi suntem un întreg, bine, eu oricum m-am născut întreagă, dar este pe sufletul meu. Este ce îmi face mie plăcere și ce iubesc momentan. Acum dacă ne ține o viață, să ne țină o zi, asta Dumnezeu știe.

Recomandări REPORTAJ DIN MOLDOVA. De ce-l susține lumea din Orhei pe Ilan Șor? „Viața era mai urâtă înainte de Șor. Ăsta-i adevărul”

Este liniștea mea, eu liniștea lui și dacă suntem unul lângă celălalt, suntem fericiți. Am făcut 2 ani și ceva, avem o relație mișto. Am avut și noi urcușuri, coborâșuri. Am fost alături de el în perioada foarte grea a vieții lui, el a fost alături de mine mereu.

Mi se pare că așa a vrut Dumnezeu. Când nu o să mai fie, înseamnă că nu a mai fost ce trebuie. Dacă o să mai fie, înseamnă că atunci chiar a fost ce trebuie”, a zis ea pentru ciao.ro.

Playtech.ro Regele Charles, ULUIT de ce i-a spus un român în timpul plimbării! Nu s-a putut abţine, s-a schimbat la faţă

Viva.ro Ce s-a văzut pe chipul soțului Danei Roba, când a ajuns în fața judecătorilor. Ce a plănuit după ce a lovit-o cu ciocanul în cap

PUBLICITATE Povestea de viață a doctoriției Maria Dede: de la mers cu vacile la păscut, la meseria de medic

FANATIK.RO Unde nu trebuie să îți ții niciodată banii și lucrurile de valoare. Un fost spărgător a spus care sunt cele mai nesigure locuri

Știrileprotv.ro Bărbat din Botoşani, condamnat la închisoare pe viaţă după ce și-a ucis fosta soţie și le-a înjunghiat pe sora şi mama ei

Observatornews.ro Lovitura dată de doi soţi din Suceava, după ce au adus recolta din Olanda. Produc sute de kilograme, iar unul se vinde cu 50 de lei

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Gigi Mulţescu "are început de Alzheimer"! Drama din spatele absenţei din fotbal a ex-antrenorului de la Dinamo. Ce doresc să facă acum cunoscuţii săi | EXCLUSIV

Unica.ro 'Am fost agresată, înșelată, umilită'. Magda Vasiliu a făcut dezvăluiri tulburătoare, după ce Dana Roba a ajuns în stare critică la spital