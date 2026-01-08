Bianca Drăgușanu continuă să fie una dintre cele mai urmărite vedete de pe rețelele de socializare, iar fanii sunt mereu curioși cum reușește să se mențină în formă. Recent, vedeta a povestit că ține dietă încă de la vârsta de 20 de ani și a explicat ce anume o motivează să adopte acest stil de viață.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Fosta asistentă de televiziune a mărturisit că începutul transformării a venit după ce a fost criticată pentru greutatea ei. Iubita lui Gabi Bădălău a explicat că dieta nu a fost niciodată un sacrificiu, ci mai degrabă un mod de a avea grijă de corpul ei.

„Am observat că oamenii, în general, dau cu hate, dar nu doar mie. M-ați criticat pentru că sunt slabă. Eu sunt slabă pentru că așa am vrut eu să fiu, iar eu sunt de o viață la dietă, mai exact de pe la vreo 20 de ani, când m-ați criticat că sunt grasă, la «Din dragoste», atunci când m-ați criticat pentru că sunt o grasă, mi-am dorit să fiu slabă. Acum mă criticați pentru că sunt slabă. Dar voi mă criticați pentru că nu puteți să fiți ca mine”, a mărturisit Bianca Drăgușanu în mediul online.

Bianca Drăgușanu a subliniat că stilul ei de viață sănătos este rezultatul unei decizii personale și al unui angajament pe termen lung, care îi oferă energie și încredere în sine, indiferent de părerile celorlalți.

„Vreau să micșorez tot ce am făcut mare”

Bianca Drăgușanu a mărturisit că trece printr-o perioadă de transformare profundă, în care vrea să „repare” excesele din trecut.

„Când mă uit la pozele cu mine, efectiv mi se pare că sunt foarte urâtă. Proporțiile nu erau corecte față de acum. De vreun an de zile tot încerc să le modelez. Mi-am făcut lip lift, mi-am făcut rinoplastie să fie nasul mai mic, buzele mai mici, acum vreau să îmi fac sânii mai mici. Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”, a declarat Bianca Drăgușanu, cu sinceritate dezarmantă.

După ani întregi în care a fost considerată una dintre cele mai operate vedete din showbizul românesc, ea pare hotărâtă să inverseze trendul și să revină la un look mai natural. „Tot ce am mărit, vreau acum să micșorez”, spune ea, recunoscând că imaginea din trecut nu o mai reprezintă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE