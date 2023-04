Bianca Patrichi a fost eliminată de la „Survivor România” 2023 în ediția din 27 aprilie. Imediat după ce a părăsit consiliul de eliminare, coregrafa a vorbit despre experiența Survivor România 2023, despre ce a însemnat această competiție pentru ea.

Bianca Patrichi: „Ies mult mai încrezătoare și mai puternică față de cum am intrat”

„Bianca a intrat în Survivor foarte fricoasă. Nu știu ce-mi imaginam, că mă așteaptă balaurul cu șapte capete aici. Mi se părea foarte, foarte greu și nu știam sigur dacă fac față sau dacă mă fac de râs. Pe parcurs, mi-am dat seama că, orice ar fi, nu mă fac de râs, sunt eu.

Am încercat să dau tot, să cresc din ce în ce mai mult, să mă adaptez la oameni și la situații foarte rapid. Acum, când Bianca iese din concurs, iese mult mai încrezătoare și mai puternică față de cum a intrat, nici nu se pune problema”, a spus ea într-un interviu pentru protv.ro.

Întrebată dacă a reușit să își îndeplinească scopul pe care l-a avut când a intrat în competiție, ea a declarat: „Scopul sau motivația pentru care am venit a fost fix să mă descopăr pe mine și să văd dacă pot să fac lucrul ăsta, un lucru pe care nu mulți ar putea să-l ducă până la capăt.

Cred că puteam oricum și până la capăt”.

De-a lungul celor patru luni de concurs, Bianca Patrichi s-a apropiat de mai mulți concurenți, prima dată a fost prietenă cu DOC, dar apoi s-au certat la cuțite, totul ca în final să aibă o relație specială cu Carmen Grebenișan și Ștefania Stănilă.

„Cadrul Survivor îți arată dacă poți avea încredere în niște oameni sau nu. Mie mi-a arătat că sunt câțiva oameni cu care am conviețuit 4 luni de zile, în care pot să am încredere și sunt oameni pe care vreau să-i am aproape de mine și anume Carmen și Ștefania.

Krișan s-a alăturat de curând, dar cu siguranță aș vrea să păstrez o legătură și să vedem, de ce nu, dacă se formează prietenia cu adevărat”, a mai zis ea.

Cine este și cu ce se ocupă Bianca Patrichi

Bianca Patrichi are 33 de ani și este nepoata regretatului coregraf Cornel Patrichi. Tânăra a mai participat la „Românii au talent” și a fost ispită la „Insula iubirii” în sezonul trecut. Gina Patrichi i-a fost mătușă, însă aceasta a decedat când ea era încă mică, astfel că nu au apucat să petreacă timp împreună. Bianca a participat și la „Românii au talent”, unde l-a impresionat pe Andi Moisescu cu prestația sa.

În ceea ce privește meseria și numele ei de familie, nu este o coincidență. Bianca Patrichi este nepoata celebrului coregraf Cornel Patrichi și a actriței Gina Patrichi. Tânăra spune că nu s-ar vedea făcând altceva și crede că pasiunea pentru dans este într-adevăr genetică.

Bianca este născută pe 2 iunie 1989. Ispita de la „Insula iubirii” a terminat Liceul de Coregrafie Floria Capsali din București. De asemenea, ea a urmat cursurile Facultăţii de Coregrafie din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale.

