În ediția de miercuri, 1 martie, trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă. Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Bie Adam și Mikey au fost cele trei echipe care s-au luptat să rămână în concurs. Din păcate, norocul nu a fost de partea vloggeriței și a mamei sale, pentru că ele au ajuns ultimele la Irina Fodor, iar vulturul era roșu.

Bie Adam și Mikey au fost eliminate de la America Express – Drumul Aurului, însă nu vor uita niciodată această experiență unică. Atunci când a aflat că va pleca acasă, vloggerița și-a păstrat calmul și a zis: „Să nu transformăm asta într-o înmormântare”.

„Am ajuns în orașe periculoase, am mers în benele mașinilor”

Pe rețelele de socializare, Bie Adam a postat un mesaj în care vorbește despre experiența pe care a avut-o la America Express – Drumul Aurului. La un moment dat, ea se inspirase din formatul de la Antena 1 și făcuse o miniserie pe YouTube, care se numea „România Express”.

„Am ajuns în orașe periculoase, am mers în benele mașinilor, am fost acoperite de jeg din cap până în picioare, cu zilele, am făcut cunoștință cu sute de străini cu inima mare și le-am ascultat poveștile, am mâncat din voința oamenilor cu inima mare, o dată pe zi sau poate deloc în unele zile, am dat interviuri până când aproape adormeam una peste cealaltă, am dormit pe jos, am simțit extazul și dezamăgirea, am avut crize de râs și ne-am înfuriat când nu ne ieșeau lucrurile pentru că spiritul competiției e mai puternic decât ne așteptam amândouă, ne-am certat și imediat după ne-am împăcat, am învățat împreună multe lecții despre puterea prezentului, dar cel mai important este că am făcut toate astea împreună”, a scris Bie Adam pe Instagram.

„Cea mai intensă, obositoare, antrenantă, periculoasă, extremă și transformatoare aventură din viața noastră”

Vloggerița a participat la America Express alături de mama ei, Mikey, și este bucuroasă că a făcut echipă cu aceasta. „Nu puteam să-mi imaginez un coechipier mai potrivit care să mă ridice mai bine, care să-mi inspire atât de multă determinare și care să mă facă să mă simt mai safe decât o face mama.”

Bie Adam a ținut să mulțumească tuturor celor care au susținut-o la America Express și care au ajutat-o ca această experiență să fie de neuitat. „Cea mai intensă, obositoare, antrenantă, periculoasă, extremă și transformatoare aventură din viața noastră, America Express, se încheie aici. Sunt recunoscătoare pentru toate amintirile pe care le-am adunat împreună cu cea mai cool ființă pe care o cunosc. Sunt recunoscătoare pentru echipa care ne-a fost alături la bine și la greu, Irina Rogo și @beatlesartmedia. Sunt recunoscătoare pentru munca acelor 100 de oameni din producție, implicați și dedicați acestui proiect incredibil de tare și sunt infinit recunoscătoare pentru fiecare moment. Ne vedem pe YouTube.”

În competiție au mai rămas doar cinci echipe: Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Jean Gavril și Dinu, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Puya și Melinda și Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

