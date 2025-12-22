Mirela Vaida a avut parte de o surpriză pe cât de amuzantă, pe atât de… lipicioasă. Prezentatoarea „Acces Direct” a fost recent surprinsă de fiul ei mijlociu, Vladimir, care a dat dovadă de creativitate maximă și i-a pregătit o farsă inedită.

Se pare că micuțul a decis să „prindă” portofelul mamei sale de mobilier folosind super glue, fără să bănuiască că lipiciul folosit va face dezlipirea aproape imposibilă. Rezultatul? Mirela Vaida s-a trezit fără portofel și cu o parte a mobilei care necesită reparații, transformând mica farsă într-o adevărată provocare.

Vedeta a împărtășit întâmplarea pe Instagram, mărturisind cu umor: „Vladimir a vrut să facă un prank și a lipit portofelul de mobilă cu super glue… Ține-mă, Doamne!”

Răspunsul ei a stârnit zâmbete în rândul fanilor, care au apreciat felul în care Mirela a povestit cu naturalețe întâmplarea.

Unde învață copiii Mirelei Vaida

„Copiii s-au învățat cu ritmul nostru. Ei știu că noi trebuie să plecăm în fiecare zi la anumite ore. Tatăl lor pleacă dimineața și se întoarce după-amiaza, eu plec la prânz și mă întorc seara. După program ne întâlnim cu toții! E foarte important că ei cresc alături de noi, în acest ritm. Au foarte multe activități, fiecare face câte un sport sau două. De activități se ocupă soțul meu, căci se întoarce mai repede de la serviciu. Îi duce cu mașina peste tot! E un efort psihic, fizic, oboseala își spune cuvântul, dar noi o facem pentru viitorul lor! Trebuie să aibă cât mai multe preocupări, să cunoască numeroase lucruri și să își aleagă domeniul după ce au experimentat puțin din el. Nu le-am impus, dar îi vrem activi! Ne dorim să aibă de unde să aleagă, mai ales pentru că muncim pentru ei.

Copiii sunt normali, merg la o școală dintr-o comună din județul Ilfov. Așa vreau să îi cresc, în societatea românească, ce cuprinde tot felul de oameni! Trebuie să se obișnuiască în lumea reală, fără să fie ținuți într-un glob de sticlă. Nu ne raportăm la ei ca fiind copiii Mirelei Vaida. Ei sunt trei frați care merg la școală și au aceleași îndatoriri și drepturi ca oricare alt copil”, a încheiat Mirela Vaida interviul pentru Libertatea.

