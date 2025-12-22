„O parte din români sunt supărați pe mine. Sunt împăcat”

Ilie Bolojan a vorbit întâi despre măsurile de austeritate luate în acest an, subliniind că este conștient că a atras supărarea românilor. „Anul acesta nu a fost ușor, mai ales a doua jumătate, pentru că măsurile pe care am fost forțați să le punem în practică au generat, pe anumite segmente, scăderea puterii de cumpărare și au însemnat afectarea unor câștiguri în sectorul public prin anularea unor sporuri. Nu a fost un an ușor, dar sper că toate aceste măsuri să nu mai fie necesare anul viitor.

Trebuie să reducem cheltuielile în continuare și sunt convins că anul viitor va fi un an cu o scădere a inflației, ceea ce va stabiliza puterea de cumpărare, și trebuie să le mulțumesc românilor care trec prin aceste momente.

Cu siguranță, o parte dintre români sunt supăraţi pe mine. Întotdeauna o măsură este identificată cu o guvernare, se personifică aceste măsuri, este o retorică publică: o victorie are mulți părinți, iar înfrângerile sunt orfane. Am această responsabilitate, nu fug de ea, dar e ușor să fugi, e mai greu să ți-o asumi și am făcut-o cu toată conștiința că fac ce trebuie. Sunt împăcat.”

Clarificări despre noua ordonanță „Trenuleț”

Premierul a vorbit și despre noua ordonanță „Trenuleț”, care va fi propusă spre adoptare mâine, 23 decembrie: „Măsurile care sunt propuse a fi adoptate mâine se iau an de an. Sunt anumite prevederi care au fost amânate de la un an la altul. Din păcate, trebuie să continuăm această amânare.”

Ilie Bolojan a spus că ordonanța clarifică doar ceea ce a fost deja stabilit în ultimele întâlniri: „crește salariul minim de la jumătatea anului, scade impozitul pe cifra de afaceri, se reduce cu zece la sută fondurile partidelor, se reduce cu zece la sută sumele pentru parlamentari și vine cu niște măsuri care clarifică aspecte din zona fiscală”.

Concedieri la stat în 2026

Premierul a tratat și subiectul eventualelor concedieri așteptate la stat în 2026. „Ceea ce am stabilit, să reducem cheltuielile în administrație, va implica inclusiv reduceri de personal. Anul viitor, toate autoritățile vor trebui să-și facă un audit al schemei de personal și să vadă dacă avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt justificate sau nu.

Atunci ei vor avea două posibilități – fie să verifice sistemul de sporuri și distribuția personalului, fie acolo unde, în mod cert și indubitabil, există personal excedentar, să facă reduceri de personal, pentru că un salariu nejustificat înseamnă bani în minus din investiții și servicii mai puține pentru cetățenii noștri”.

