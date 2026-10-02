Bodo, solistul trupei Proconsul, trece printr-o transformare fizică spectaculoasă. La un an de la operația de micșorare a stomacului, artistul a dezvăluit că a reușit să slăbească 54 de kilograme.

Solistul se bucură de rezultatele obținute la un an de la intervenția chirurgicală care i-a schimbat viața în bine. Bodo a împărtășit vestea pe rețelele de socializare.

Bodo, transformare radicală la un an de la intervenția chirurgicală

Bodo este de nerecunoscut după ce a slăbit 54 de kilograme într-un an. Artistul a abordat cu umor situația, recunoscând că îi place să se uite în oglindă. Artistul are alt stil de viață, se simte bine, are energie și e încântat de schimbarea fizică obținută.

„A trecut fix un an de la operație astăzi și sunt cu 54 kg mai ușor. Înainte, Lori nu avea loc de mine în oglindă, pentru că eram prea mare. Acum nu prea are, pentru că mă uit des și sunt recunoscător de asemenea schimbare. Mulțumesc lui Dumnezeu și echipei Dr. Viorel Dejeu pentru tot drumul de până aici. PS: Haterii care nu arată cel puțin la fel de bine și care iau medicamente cu pumnul, să se abțină!”, a transmis solistul trupei Proconsul.

Bodo: „Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”

În toamna lui 2025, Bodo a decis că e momentul potrivit pentru a rezolva problema kilogramelor în plus. Artistul nu reușea să slăbească, așa că a apelat la bisturiu. Cântarul îi indica 142 de kilograme, o greutate îngrijorătoare.