Retragerea din fotbal nu înseamnă neapărat liniște și timp liber pentru Kasper Schmeichel. Fostul portar al lui Leicester City și Celtic, ajuns la 39 de ani, spune că se adaptează cu greu la viața de după fotbal, mai ales pentru că nu a putut decide singur momentul în care să-și încheie cariera.

Fiul lui Peter Schmeichel a renunțat la fotbalul profesionist la finalul sezonului trecut, după o problemă la umăr. Contractul cu Celtic ajunsese oricum la final, astfel că momentul părea potrivit pentru o schimbare, însă danezul recunoaște că retragerea nu a venit în condițiile pe care și le-ar fi dorit.

În prezent, fostul portar își ocupă timpul cu cursuri, apariții televizate și, mai ales, cu transportul celor trei copii ai săi. Kasper Schmeichel a făcut chiar o comparație amuzantă și a spus că este practic „șofer de Uber” cu normă întreagă.

Kasper Schmeichel, șofer pentru cei trei copii

Întrebat în cadrul reuniunii cluburilor din EFC (European Football Clubs), organizată la Copenhaga, dacă îi este greu să se obișnuiască cu timpul liber de după retragere, Kasper Schmeichel a răspuns fără ezitare: „Peste orice limită”!

„Am trei copii. Sunt practic șofer de Uber cu normă întreagă. Este o tranziție ciudată. Nu eram pregătit pentru ea. Viața îți aruncă astfel de lucruri și eu mă adaptez”, a povestit fostul internațional danez.

Fiul lui Peter Schmeichel a mai spus că, pe lângă activitățile legate de familie, urmează cursuri pentru cariera de antrenor și se implică în proiecte de televiziune. Totuși, ritmul de viață cu care era obișnuit în fotbal îi lipsește.

„Fac niște cursuri, am activități la televiziune și îi conduc pe copii peste tot”, a explicat el.

Retragerea nu i-a stins însă dorința de competiție. Dimpotrivă, Kasper Schmeichel admite că faptul că nu a putut încheia cariera în propriile condiții îl face să simtă și mai puternic nevoia de a reveni în lumea fotbalului.

„Pentru că nu m-am retras în termenii mei, încă am acea latură competitivă. Mi-ar plăcea să fiu manager, antrenor de fotbal sau chiar mai sus. Focul încă arde foarte puternic”, a mai spus danezul.

Vrea să devină antrenor

Kasper Schmeichel a început deja pregătirea necesară pentru a putea antrena, chiar dacă recunoaște că procesul de obținere a licențelor nu este tocmai activitatea lui preferată.

„Nu prea îmi place să obțin aceste licențe de antrenor, dar trebuie să le faci. Când sunt pe teren, antrenând sau ajutându-i pe tinerii care vin din urmă, chiar îmi place”, a mărturisit fostul portar.

Kasper Schmeichel a spus că întreaga sa carieră a fost construită în jurul presiunii și a așteptărilor. Tocmai de aceea, trecerea bruscă de la viața de fotbalist profesionist la una în care nu mai există meciuri și obiective sportive este dificilă.

„Toată viața mea am fost obișnuit să existe așteptarea de a performa și am prosperat datorită ei. Acum, de pe o zi pe alta, asta a dispărut. Doza aceea de dopamină trebuie înlocuită”, a explicat el.

Situația lui este înțeleasă și de tatăl său, legendarul Peter Schmeichel, fost portar al lui Manchester United. Acesta consideră, după cum notează The Sun, că perioada prin care trece fiul său este una complicată tocmai pentru că identitatea unui fotbalist profesionist se schimbă radical după retragere.

„Este o perioadă dificilă pentru Kasper acum. Într-o zi ești cineva. Ai o identitate. Iar în ziua următoare nu mai ai nimic”, a spus Peter Schmeichel.

Carieră impresionantă în fotbal

Kasper Schmeichel a avut o carieră de două decenii în fotbalul profesionist și a câștigat milioane de euro: a început la Manchester City, însă în primii ani a fost împrumutat la Darlington, Bury, Falkirk, Cardiff și Coventry.

Ulterior, portarul danez a evoluat câte un sezon pentru Notts County și Leeds, înainte să își găsească adevărata stabilitate la Leicester City. Fiul lui Peter Schmeichel a petrecut 11 ani la Leicester, perioadă în care a devenit una dintre figurile importante ale clubului. Cel mai important moment a fost, fără îndoială, sezonul 2015-2016, când Leicester a câștigat în mod surprinzător titlul în Premier League.