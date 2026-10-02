Ciprian Ciucu vrea să împrumute 350.000.000 de euro de la BERD pentru transportul public din București

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Municipiul București ar putea primi un împrumut de până la 350 de milioane de euro de la Banca Europeană pentru Dezvoltare și Reconstrucție (BERD) pentru modernizarea transportului public, într-un program estimat la 1,65 miliarde de euro, relatează Profit.ro.
Decizia finală privind finanțarea urmează să fie luată de board-ul BERD la începutul lunii decembrie. Împrumutul, dacă va fi aprobat, va fi împărțit în mai multe tranșe și va cofinanța, alături de fonduri europene și Banca Europeană de Investiții (BEI), proiectul susținut de primarul general Ciprian Ciucu.
Obiectivele includ modernizarea rețelei de tramvaie, extinderea liniilor pe coridorul Prelungirea Ghencea și achiziția de troleibuze, pentru a îmbunătăți capacitatea de transport public.
Acest proiect se aliniază eforturilor de ecologizare și modernizare a infrastructurii de transport din Capitală, având scopul de a reduce impactul asupra mediului și de a crește calitatea vieții locuitorilor.