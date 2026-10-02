Cum arată Andreea Popescu după ce și-a schimbat look-ul. „Îți stă foarte bine. Ești superbă”

Andreea Popescu, în vârstă de 42 de ani, continuă seria transformărilor. După ce a slăbit foarte mult, vedeta și-a făcut recent o schimbare de look, optând pentru o coafură afro, despre care fanii de pe contul de socializare spun că o prinde perfect.

Andreea Popescu, în ipostaze sexy

Andreea Popescu s-a afișat cu un nou look, care a luat prin surprindere pe toată lumea. Aceasta a adoptat o coafură afro, care i-a oferit un aer amazonian. Cu privire la ținută, vedeta a optat pentru o rochie sexy, din paiete, foarte scurtă, care i-a pus silueta în evidență.

Fanii de pe contul de socializare au reacționat imediat. „Îți stă foarte bine. Ești superbă”, „Wow, aproape să nu te recunosc”, „Ce frumoasă este rochia neagră”, sunt câteva dintre comentariile fanilor.

Ce spune Andreea despre întâlnirea cu iubita lui Rareș Cojoc

La câteva luni după divorțul de vedetă, Rareș Cojoc și-a refăcut viața alături de modelul Claudia Dumitru, iar acum, bruneta și actuala iubită a fostului ei soț s-au întâlnit.

„Nu intervin în viața lui, nu complic situația (...) Nu că sunt decentă, ci foarte decentă și super înțelegătoare, atât de înțelegătoare încât am fost deschisă și să cunosc partenera și să vorbesc cu ea și pentru copii, pentru armonie.