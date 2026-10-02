Nota de plată uriașă pentru Facebook: de ce i se cer companiei Meta până la 40 de miliarde de dolari după un proces istoric

Statul New Mexico a solicitat joi unui judecător să oblige Meta să plătească între 35 și 40 de miliarde de dolari drept penalități, după ce un juriu a constatat că gigantul tehnologic a indus în eroare consumatorii în privința confidențialității datelor lor pe Facebook, într-un caz legat de scandalul Cambridge Analytica, relatează agenția Reuters.

Procesul, inițiat în 2021, a fost declanșat de dezvăluirea că firma britanică de consultanță politică Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania prezidențială a lui Donald Trump din 2016, a colectat datele personale a până la 87 de milioane de utilizatori Facebook, fără consimțământul acestora, printr-o aplicație terță.

Verdictul juriului și solicitările părților

Pe 25 septembrie 2026, juriul a emis un verdict împotriva Meta, iar acum judecătorul Francis Mathew, care a prezidat procesul din Santa Fe, trebuie să decidă valoarea penalităților financiare.

Potrivit avocaților statului New Mexico, compania a comis peste 43 de milioane de încălcări ale legilor de protecție a consumatorilor, bazându-se pe numărul de utilizatori Facebook sau rezidenți din New Mexico care au fost expuși la cele 26 de declarații considerate înșelătoare din totalul de 29 analizate de juriu.

„Când părțile merg la proces, își asumă riscurile. Trebuie să accepte consecințele deciziei lor de a merge la proces, nu-i așa?”, a declarat judecătorul Mathew în cursul audierii. Randi McGinn, avocat al statului New Mexico, a cerut o sancțiune semnificativă care să afecteze compania.

„Această instanță ar trebui să vorbească pe limba pe care Meta o înțelege, și anume banii și valoarea acțiunilor sale”, a spus McGinn, adăugând că o amendă între 35 și 40 de miliarde de dolari, aproximativ 20% din penalitățile maxime posibile prevăzute de lege, ar respecta drepturile constituționale ale Meta și ar avea un impact semnificativ asupra companiei.

Avocații Meta au respins aceste cereri, calificând suma drept „o penalizare astronomică ce ar încălca o serie de prevederi constituționale”. În documentele depuse în instanță, Meta a solicitat limitarea penalităților la 3,45 de miliarde de dolari, argumentând că statul New Mexico nu a demonstrat că vreun consumator a fost efectiv indus în eroare și subliniind că firma nu vinde datele utilizatorilor.

„Juriul poate că a găsit declarațiile Meta drept înșelătoare, dar dovezile arată că Meta nu comercializează datele utilizatorilor, iar statul nu a reușit să demonstreze vreun prejudiciu real pentru consumatori”, a declarat avocatul Meta, Matt Nicholson, în cursul audierii.

Care sunt următorii pași

Procesul a atras atenția asupra practicilor interne ale Meta, statul New Mexico acuzând compania că a mințit utilizatorii în privința accesului terților la datele lor și tolerarea discursurilor de ură sau a conținutului dăunător atunci când acestea aduceau beneficii financiare companiei.

Judecătorul Mathew urmează să ia o decizie privind valoarea finală a penalităților până la sfârșitul lunii octombrie, mai scrie sursa citată.