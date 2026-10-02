Reacția Loredanei Chivu, după ce ea și Ana Mocanu au fost salvate de eșarfa verde, la „Asia Express” 2026

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, salvate de eșarfa verde. După una dintre cele mai intense Curse pentru Ultima Șansă de până acum, cu emoții uriașe, adrenalină și răsturnări spectaculoase de clasament, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor. Aventura lor pe Drumul Mătăsii continuă însă, culoarea eșarfei fiind verde.

Loredana și Ana Mocanu au scăpat de eliminare

„Recunoscătoare pentru tot! Asia Express continuă”, a scris Loredana Chivu, pe Instagram. Reacția acesteia vine la câteva zile după ce la Antena 1 s-a difuzat cearta dură pe care a avut-o cu Ana Maria Mocanu în timpul unei probe.

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, alături de ceilalţi concurenţi rămași ȋn competiţie merg mai departe într-o etapă care va ridica din nou nivelul dificultății. Etapa a cincea ajunge în lumea urșilor Panda și traversează două metropole uriașe ale Chinei: Chongqing, supranumit și „Orașul 8D”, o metropolă cu peste 30 de milioane de locuitori, și Chengdu.

Traseul va îngreuna și mai mult cursa echipelor, care se vor lupta nu doar cu misiunile și presiunea competiției, ci și cu agitația unor orașe uriașe, în care orientarea și găsirea transportului pot deveni adevărate probe în sine.

Şi săptămâna viitoare, în mod excepțional, emisiunea va putea fi urmărită duminică, de la 20.00 şi marți, miercuri şi joi, de la 20.30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, ceartă dură la Asia Express 2026

În urmă cu două ediții, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu s-au certat foarte tare. Cele două concurente și-au aruncat cuvinte grele, în timpul unei probe.