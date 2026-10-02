Cele mai mici prețuri la carburanți din România se înregistrează în localitatea Lungulețu, județul Dâmbovița. În schimb, în București, cea mai ieftină benzină standard costă 9,99 de lei/l, iar motorina 10,91 de lei/l.

Cea mai ieftină benzină și motorină din țară

Cea mai ieftină benzină din România costă 9,87 de lei/litru, preț menținut din 22 septembrie, și este disponibilă la stația Dacma din Lungulețu, situată pe strada Principală nr. 172 (DN7), județul Dâmbovița, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,75 de lei/litru, la fel ca sâmbătă, și este vândută la aceeași stație din Lungulețu.

Prețul carburanților în București

Cea mai ieftină benzină standard costă în București 9,99 de lei/l, iar motorina se vinde cu minimul de 10,91 de lei/l, la fel ca joi, 1 octombrie.

Cel mai mic preț al benzinei standard se găsește în Capitală la Petrom și Socar. Lukoil comercializează benzina cu 10,03 lei/l. În schimb, Rompetrol, OMV și Mol afișează un preț de 10,05 lei/l pentru carburant.

În ceea ce privește prețul motorinei, în Capitală, minimul de 10,91 de lei/litru se găsește la Petrom și la Socar, doar la stația Str. Vasile Lascar, nr. 141A, în timp ce la alte stații PECO ale companiei carburantul ajunge și la 10,94 de lei/l.

Stațiile Lukoil comercializează motorina standard în București cu 10,95 lei/l, iar Rompetrol, OMV și Mol vinde cu 10,97 de lei/l.

Costul unui litru de benzină și motorină în Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara

Raportat la primele orașe după numărul de locuitori, cea mai ieftină benzină este la Cluj-Napoca și costă 9,93 de lei/l, preț constant din 18 septembrie. La Timișoara, carburantul se vinde de la 9,97 de lei/l, preț neschimbat de joia trecută. În Iași și Constanța, benzina costă 9,99 de lei/l, costuri constante din 24 septembrie.

În ceea ce privește motorina, în Timișoara cel mai ieftin carburant costă 10,88 de lei/l, preț constant din 22 septembrie. În Cluj-Napoca, se vinde cu 10,89 de lei/litru, cost neschimbat din 23 septembrie. În Iași și Constanța, prețul motorinei pleacă de la 10,91 de lei/litru, preț menținut din 23 septembrie.

Prețuri la benzină, motorină și gaz în București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara. Foto: Peco Online

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Amintim că Ministerul Finanţelor a crescut reducerea accizei pentru motorina standard de la 20% la 25%, în perioada 1-15 septembrie 2026. Măsura a fost introdusă în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.