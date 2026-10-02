Sistemul de supraveghere radar a detectat noi atacuri aeriene asupra unor obiective din Ucraina situate în apropierea frontierei fluviale cu România, iar căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, a fost raportată vineri dimineața în județul Tulcea, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

MApN a anunțat într-un comunicat publicat vineri dimineața că „sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a județului Tulcea”.

Potrivit comunicatului, „în jurul orei 05.00, a fost raportată căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, în zona localității Plauru, județul Tulcea”. Această cădere a fost „urmată de producerea unui incendiu”, care nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale.

„O autospecială IGSU și echipe ale MApN au fost direcționate către locul evenimentului, pentru stingerea incendiului produs. Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN să efectueze cercetări la fața locului”, a comunicat MApN.

Ministerul Apărării Naționale dă asigurări că sistemele sale radar „nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian național în cursul nopții trecute”.

„Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, se arată în comunicat.