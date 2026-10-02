Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 3 - 9 octombrie 2026

Între 3 și 5 octombrie, noaptea, abordări prudente ale unor ipostaze socio-profesionale pe care oamenii simt că nu le cunosc în detaliu, atitudine rezervată în spațiul public, implicare controlată într-o serie de inițiative și evenimente cu care nu sunt întru totul de acord.

Pe 4 octombrie, planeta Venus va intra în mișcare aparent retrogradă, în care va rămâne până pe 15 noiembrie, timp în care, va reveni în zodia Balanței (între 25 octombrie și 4 decembrie) și va părăsi definitiv zodia Scorpionului pe 7 ianuarie 2027; șederea în mișcare aparent retrogradă va reprezenta șansa nativilor de a încheia o serie de demersuri și proiecte rămase neterminate la începutul lunii octombrie și de a pune o situație legată de casa banilor câștigați prin efort personal (muncă salarizată sau activități aducătoare de beneficii) pe un făgaș de normalitate.

Între 5 octombrie, după ora 01:54, și 7 octombrie, dimineața, posibile confruntări între nativi și unii dintre prietenii lor, la mijloc putând fi vorba de ambiții, de dorința unuia de a se impune în fața celuilalt sau de a nu renunța la o poziție pe care fiecare dintre ei consideră că le-ar aduce un avantaj.

Contextul va fi tulburat de opt opoziții care grevează cele două case ale relațiilor personale. Între 7 octombrie, după ora 05:53, și 9 octombrie, dimineața, liniște în cele două sectoare ale sănătății; un moment bun pentru refacere organică și sufletească.