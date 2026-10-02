Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 3 - 9 octombrie 2026

Între 3 și 5 octombrie, noaptea, contextul astral complicat de un Pătrat mistic va fi mai greu de gestionat în sectorul comunicării, al învățăturii și al deplasărilor de scurtă durată pentru că el va instaura o stare de spirit restrictivă, nativii reprimându-și unele dorințe, evitând sau renunțând să dea curs unor activități și inițiative programate pentru că se vor simți limitați de tot felul de condiții și constrângeri pe care simt că nu au energia necesară să le combată.

Pe 4 octombrie, planeta Venus va intra în mișcare aparent retrogradă, în care va rămâne până pe 15 noiembrie; între 25 octombrie și 4 decembrie, ea va reveni în zodia Balanței; va părăsi definitiv zodia Scorpionului pe 7 ianuarie 2027.

Șederea în mișcare aparent retrogradă va reprezenta șansa nativilor de a încheia o serie de demersuri și proiecte rămase neterminate la începutul lunii octombrie și de a pune o situație legată de casa a VII-a a relațiilor parteneriale pe un făgaș de normalitate.

Între 5 octombrie, după ora 01:54, și 7 octombrie, dimineața, mici furtuni în relațiile cu părinții, cu rudele în vârstă, cu o parte din familie pe teme de interes comun în care unii vor scoate la iveală raționamente și atitudini egoiste; posibile dispute pe tema unor acte ce ar trebui să reglementeze dreptul fiecăruia la o cotă sau la un statut în administrarea unor bunuri (case, terenuri, recoltă, dobânzi, subvenții, beneficii din vânzarea unor produse agricole).