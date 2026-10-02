În dimineața zilei de vineri, 2 octombrie 2026, euro a rămas ancorat la pragul istoric de 5,34 lei pe piața interbancară, continuând tendința de creștere accelerată începută joi după-amiază.

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Record istoric pentru euro: 5,34 lei pe piața interbancară

Moneda națională a înregistrat o depreciere bruscă în a doua parte a zilei de 1 octombrie. Euro a urcat de la nivelul de 5,27 - 5,28 lei până la 5,34 lei pe interbancar, la scurt timp după ce Banca Națională a României (BNR) afișase cursul oficial de referință de 5,2777 lei pentru un euro. Mișcarea bruscă vine pe fondul contextului politic și economic tensionat, marcat de eșecul votului de învestire a Guvernului și de ajustările din piața monetară.

Acesta este cel mai ridicat nivel din istorie în raport cu leul. Întrebat de Economica.net despre nivelul cursului de schimb, Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a precizat: „Nu am cum să comentez nivelul de curs de schimb. BNR încearcă să găsească un echilibru între cursul de schimb și dobânzi. Păstrăm totuși niște limite, dar există anumite consecințe. Retragerea de lichidități din piață creează niște dificultăți pentru finanțarea economiei și a bugetului”.

Într-un interviu acordat televiziunii Digi24, Dan Suciu a precizat că BNR depune eforturi pentru a menține un echilibru între cursul valutar și dobânzi, însă recunoaște dificultățile întâmpinate în această perioadă economică tensionată.

„Este o încercare, însă într-adevăr dificilă, pentru că ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit”, a explicat Suciu.

El a mai subliniat că deciziile BNR influențează inevitabil lichiditatea din piață. Această situație poate genera probleme în ceea ce privește finanțarea economiei și a bugetului.

Contextul creșterii euro

Această creștere semnificativă survine după o perioadă de instabilitate politică și economică în România. Încă de la mijlocul lunii septembrie, euro a oscilat constant în jurul valorii de 5,26 lei și a reușit să depășească pentru scurte intervale nivelul de 5,28 lei pe piața interbancară.

De asemenea, instabilitatea politică a fost marcată de votul din Parlament pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureșan, care a avut loc pe 30 septembrie 2026. În ziua votului, euro a oscilat între 5,2770 lei și 5,2795 lei, încheind ziua la 5,2785 lei conform cursului BNR.