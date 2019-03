Astfel că, bărbații trebuie să se tundă 0, iar femeile trebuie să renunțe la 10 centimetri de păr. „Uită-te bine la mine, că după nu mă mai recunoști! Vezi că am capul teșit? Eu nu mi-am mai tăiat barba, gen bărbierit, de vreo 6 ani. Taie în p**a mea 10 centimetri! Am aflat că era o sărbătoare importantă și se spune că dacă îți faci o schimbare de look în această zi, primești o binecuvântare” a spus Bogdan Boantă la Antena 1.



„Vai, Bogdan, nu pot să cred! În niciun caz nu mă gândeam că o să se tundă la chelie, eram șocată de decizia pe care a luat-o, e o decizie dificilă. La barbă nici nu mă gândeam, că știam cât de prețioasă este barba, pentru el. Barba a fost șocul, îl vedeam din profil și se transforma într-un alt om. Mi se pare un gest bărbătesc, părul crește la loc. Ma-m simțit și prost față de Bogdan care tocmai își luase părul, renunțase la barbă…Pentru cine mă știe și știe ce păr lung aveam, asta înseamnă la mine păr scurt” a spus Cocuța.



Ruby și Robert au câștigat deja imunitatea, cinci echipe rămân în cursa de astăzi de la Asia Express, și se vor lupta pentru aceeași miză, chiar dacă asta presupune renunțarea definitivă la zona de confort.

Citește și

VIDEO/ Urmăriți „Uranissima”, emisiunea prezentată de Urania. Previziuni pentru săptămâna 11 – 17 martie 2019

Citește mai multe despre bogdan boanta, Asia Express, look, par carunt și tuns pe Libertatea.