Recent, în cadrul emisiunii „Întrebarea mesei rotunde”, care este difuzată de postul Acasă TV, Bogdan Farcaș a vorbit despre proiectele în care este implicat în prezent, afirmând că filmează inclusiv în Ucraina în această perioadă.

Ce a văzut Bogdan Farcaș în Ucraina

„Un film care se filmează în Ucraina, la Rădăuți și la Roma. În paralel, lucrez la un serial la Chișinău și tot fac naveta. Și spectacole. Și am terminat «Ramon». Foarte ciudat în Ucraina. A trebuit să trecem convoi, că eu voiam să merg cu mașina mea, dar nu e voie. Băieții ăia de la vamă nu arată prea prietenoși.

În Cernăuți am filmat, acolo nu e zonă de război, dar a fost foarte ciudat, pentru că am văzut pe stradă doar copii și femei. Și, cât am stat acolo, l-au săltat pe un băiat din fața hotelului meu. Adică, te iau cu arcanul”, a spus cel recunoscut drept Ciomag din „Clanul” și „Tătuțu’”.

Bogdan Farcaș și-a amintit în cadrul emisiunii și de o perioadă petrecută în urmă cu mai mulți ani, când în România se filmau multe producții americane și în care a apărut, dar apoi nu a prins roluri în filmele românești.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 30

Recomandări Ce taxe vor crește după alegeri. Primele luate în vizor: TVA de 21% și impozit pe venit de 12%. Analist: „E mai rău ca în 2010”

„A fost o perioadă în România în care se făceau foarte multe filme americane. Eu eram foarte mare atunci, aveam 120 și ceva de kilograme. Am descoperit fast-food, ca orice moldovean, și înghețata la un kilogram. Am o înălțime de 1,96 de metri. Am filmat foarte multe măscări americane, toți mafioții ruși morți în primele 20 de minute. După care nu înțelegeam de ce nu iau castinguri la filmele românești”, a mai afirmat actorul.

Cum reacționează oamenii când îl văd pe stradă

La finalul anului trecut, actorul Bogdan Farcaș ne-a dezvăluit într-un interviu exclusiv și cum reacționează publicul când îl vede pe stradă, după ce s-a făcut remarcat drept Ciomag în „Clanul” și „Tătuțu’”.

„Mi se mai întâmplă la piață sau pe stradă să mai aud copiii cântând «Trei iezi cucuieți» după mine. Sau mai aud: Ciomag. Dar în general oamenii se uită, pentru că eu merg mult pe jos, și se gândesc, văd în ochii lor: «Nu are cum să fie el». Probabil pentru că în mentalul colectiv un om care apare la televizor sau care joacă în filme sau care e în cinematografe ar trebui să meargă doar cu mașina. În niciun caz pe jos sau cu metroul, tramvaiul, autobuzul… Eu cel mai mult merg pe jos și atunci, da, mă confrunt cu privirile astea”, a spus actorul pentru Libertatea.

Istorii electorale În ce parlament medieval european votul unui singur membru putea bloca o decizie luată de majoritate? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care este singurul președinte din istoria SUA care a ajuns în funcția supremă fără să fi fost ales nici ca președinte, nici ca vicepreședinte? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce consta votul cenzitar în Europa secolelor XVIII-XIX? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care este țara cu cei mai puțini locuitori care organizează alegeri democratice? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Existau proceduri electorale pentru poziții religioase în vechiul Egipt? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News