De Florian Gheorghe,

Bogdan, în vârstă de 29 ani, absolvent al Facultății de Regie-Film dar atras de tatăl său pe scenă, loc unde au pus în scenă împreună multe piese, face echipă cu câteva staruri ale onlinelui, mediu unde au lansat și serialul în cauză, ne mai căutând eventuale ”gazde”, posturi de televiziune interesate. Este vorba Ionuț Rusu, unul dintre cei mai urmăriți comedianți ai momentului (finalist ”iUmor”), prezentatorul radio, artistul stand-up comedy Andrei Ciobanu, nimeni altul decât autorul popularului volum ecranizat „Suge-o, Ramona!”, dar și Mane Voicu, Ioana State, Viorel Dragu și Călin Crețu, cunoscuți comici de pe scena stand-up-ului autohton.

Bogdan Mălăele (al patrulea din stânga), unul din ”mecanici”

Filmările la serialul ”Mecanicii”, regizat și produs de Cătălin Palavescu, au început în luna septembrie a.c. și prezintă amuzante și scurte povești imaginate într-un service auto autohton. Eroii serialului pe care Bogdan Mălăele ni-l descrie drept ”prima comedie telenovelă mecanică”, dau naștere la zeci de situații amuzante, multe inspirate din situații pe care mulți le-au trăit în vizite la service-uri auto.” Este o coproducție, un proiect ai celor din stand-up în care m-am implicat pe zona de imagine. S-au filmat până în prezent 6 episoade, se monteză pe rând și deja se lucrează la celelalte”, ne-a declarat Cătălin Palavescu, regizorul serialului.”S-a râs la filmări dar am și tras. Am filmat într-un loc aproape de ”natură”, la marginea Bucureștiului, iar zgomotele venite de la activitatea dintr-un depozit de fier vechi unde se lucra și în weekend, de asemenea, trenul care trecea la fiecare 10 minute pe lângă noi, ne-au făcut să întârziem, dar să ne grăbim uneori. Dar, per total a fost bine, toată lumea și-a făcut treaba. Ne vedeam la 8 dimineața și terminam când pierdeam lumina naturală”, ne descrie atmosfera de la filmări Cătălin Palavescu.

Prietenia lui Bogdan cu ceilalți comedianți s-a format în multe întâlniri în mediul stand-up comedy-ului, fiul cel mare al lui Mălăele devenind, în ultima perioadă, foarte cunoscut în branșa sus amintită, aceea a reprezentațiilor comice de club.