Discuții aprinse au avut loc între cei doi soți din cauza banilor. După căsătorie, aceștia și-au făcut un cont comun la bancă. În urma unor datorii neachitate de Florin Pastramă, Brigitte a rămas fără suma de 72.000 de euro din cont și i-a cerut soțului să pună la punct actele pentru separarea bunurilor.

Acum, Florin Pastramă și-a făcut bagejele și a plecat din casa în care locuia cu Brigitte. Merge la mama sa, acolo unde va avea timp să pună totul la punct, să rezolve situația financiară, scrie spynews.ro.

„N-ai cum să rezolvi problemele cu Brigitte. Nu se poate așa ceva, nu e normal. I-au blocat banii pentru că e numele meu acolo, trebuie să rezolv problemele de aia plec.

Frații mei sunt plecați, mama e la spital, nu are cine. Trebuie să merg să rezolv problemele, apoi facem contractul (nr. de separare a bunurilor) și gata. Nu sunt supărat. Eu sunt sigur că am luat cea mai bună decizie, nu ne despărțim”, a spus Florin Pastramă chiar în emisiunea lui și a soției de la Antena Stars.

În același show, Brigitte a făcut o serie de declarații în care a dezvăluit că nu simte susținere din partea lui Florin Pastramă în tot ce face. Vedeta nu a crezut că soțul va lua o măsură așa drastică, că va pleca de acasă.

„Mi se pare foarte aiurea că Florin mă lasă singură de fiecare dată când am probleme. Acum își face bagajele și se duce să își rezolve problemele. Eu oricum sunt singură, am doar copiii, chiar nu mă mai interesează, e alegerea lui, să își facă bagajele să se ducă acasă. Eu chiar n-am crezut că-și va face bagajele. A mai plecat, dar s-a întors, dar acum Florin a luat-o foarte serios.

E al doilea Paște pe care-l facem și nu-mi oferă nimic, ba chiar îmi face probleme. El mereu zice că are bani, moștenire, avere, dar niciodată nu-mi face niciun cadou. O să mă gândesc bine când o să vrea să se întoarcă acasă. Eu consider că el mereu are un plan B și nu consider că asta este o căsnicie reală, când e real lupți, cum am făcut eu, nu pleci”, a spus aceasta la TV.

Brigitte, despre Florin Pastramă: „Când dă de probleme, el renunță și pleacă”

„El m-a acuzat pe mine că s-a întâmplat totul că stătea cu mine. Mi se pare foarte aiurea. Eu nu sunt de acord să muncesc pentru problemele altora. Am fost trup și suflet, am vrut să-l ajut, dar nici chiar așa. Nu mi se pare corect. O să merg la biserică și o să mă rog la Dumnezeu să-mi rezolve problema. O să mi-o rezolve, dar m-a deranjat reacția lui Florin.

Nu i-am cerut lui niciodată nimic și nu mi se pare corect să arunce vina pe mine pentru problemele lor, când eu chiar am fost alături de ei. Dragoste cu forța nu se poate, dacă vrea să plece, e alegerea lui. Fiecare alege ce vrea să facă cu viața lui. Eu sunt singură că nu au cum să-mi ia banii, eu voi demonstra că sunt banii mei, nimeni nu-i poate lua, nu sunt sursa lui de venit, sunt din vânzarea casei mele, dar mă deranjează reacția lui. Când dă de probleme, renunță și pleacă”, a mai declarat Brigitte Pastramă în propria emisiune, conform spynews.ro.

