Brigitte Pastramă, declarații după ce ea și soțul ei au fost plasați sub control judiciar. „Am atras toată această nenorocire”

„Oamenii au interpretat total greșit atunci când am crezut că facem legal când am cumpărat de undeva mai multe feluri de măști și am vrut să câștigăm un ban. Nu vândusem apartamentele și am vrut să câștigăm cinstit.

Am cumpărat, conform legislației măștile sunt considerate de uz sanitar și nu am crezut că este infracțiune, chiar dacă au avut logo-uri pe ele. Nu ai voie să faci asta pentru că este interpretabil.

Noi am vândut obiecte de uz sanitar, dar lumea a crezut că noi ne-am îmbogățit din asta și am atras răul asupra noastră, deși noi am fost resaler, fără să știm că nu avem voie să vindem ceva cu logo.

Nimeni nu ne-a spus și nici nu ne-a îndrumat. Am atras toată această nenorocire asupra noastră”, a spus Brigitte Pastramă la Antena Stars.

„Am ajuns într-o încercare și am hotărât că nu mai vrem să apărem într-un spațiu public pentru că am atras invidia oamenilor.

Iar ca să mergem mai departe pentru că avem rate la casă și la mașini… renunțăm. Am atras multă invidie și ură”, a mai spus Brigitte la Antena Stars.

„Eu m-am îndepărtat de latura duhovnicească foarte mult și am început să mă îmbrac de brand-uri, lucru care nu i-a plăcut lui Dumnezeu, pentru că un copil de-al lui Dumnezeu trebuie să fie smerit și consider că încercarea pe care am avut-o a fost din cauza faptului că Dumnezeu ne iubește și că vrea să ne arate că este alături de noi, deși noi nu am meritat”, a mai spus Brigitte Pastramă.

