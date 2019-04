Brigitte Sfăt a avut parte de un șoc. Ce a spus când a văzut-o pe sora Claudiei Pavel la Ferma

Sosirea Paulei Pavel, sora Claudiei Pavel, la Ferma, a fost un adevărat șoc pentru Brigitte Sfăt. Fosta parteneră de viață a lui Ilie Năstase a avut discuții aprinse cu Claudia Pavel pe durata cât aceasta a făcut parte din proiectul de la Pro TV.

„Scuze că v-am șocat. Știu multe, dar nu m-am uitat foarte mult. Claudia e fericită că nu s-a întors, de fapt, și că sunt eu aici și nu ea”, a afirmat Paula, sora Claudiei Pavel.

„Brigitte a rămas cu gura deschisă și s-a uitat la mine vreo două ore”, a adăugat ea.

„La cât de urât s-a uitat la mine, nu prea are gânduri bune. N-o cunosc, dar având în vedere că am avut divergențe cu Claudia, nu prea ne are la suflet pe mine și pe Moroșanu”, a spus Brigitte Sfăt.

