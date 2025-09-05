Purtând un body negru transparent, pălărie roșie și cizme lungi, artista s-a filmat în timp ce dansează lasciv. Ea a postat clipul pe contul de socializare, spre surprinderea celor care o urmăresc și care sunt de părere că vedeta a cam exagerat cu această atitudine.

În luna august, Britney Spears a stârnit din nou controverse pe rețelele sociale, postând o fotografie provocatoare în care apare doar în cizme înalte până la genunchi. Imaginea vine la scurt timp după ce fanii și-au exprimat îngrijorarea pentru starea ei.

În vârstă de 43 de ani, Britney Spears a postat o fotografie îndrăzneață pe Instagram, în care apare doar în cizme înalte până la genunchi. În imaginea provocatoare, vedeta pozează cu spatele la cameră, în colțul unei încăperi, complet dezbrăcată, cu excepția cizmelor.

Potrivit Page Six, săptămâna trecută, Britney Spears a publicat un videoclip în care cânta fals piese ale Rihannei și Prince, purtând pijamale și cizme înalte. Un utilizator X (fostul Twitter) a comentat: „Ce șoc să deschizi Instagram-ul în public și prima fotografie să fie cu Britney Spears goală… FEMEIE!!!!”.

Alți fani și-au exprimat îngrijorarea după ce au văzut videoclipul în care cânta. Cineva a scris pe X: „Doamne, ce s-a întâmplat cu biata Britney, acesta este prețul faimei?”.