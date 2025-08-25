În vârstă de 43 de ani, Britney Spears a postat o fotografie îndrăzneață pe Instagram, în care apare doar în cizme înalte până la genunchi. În imaginea provocatoare, vedeta pozează cu spatele la cameră, în colțul unei camere, complet dezbrăcată, cu excepția cizmelor.

Părul ei blond îi acoperă spatele, iar mâinile sunt ridicate deasupra capului. Artista nu a adăugat nicio descriere fotografiei și a dezactivat comentariile. Această postare vine la scurt timp după ce fanii și-au exprimat îngrijorarea pentru starea ei de sănătate.

Fanii, îngrijorați pentru Britney Spears

Potrivit Page Six, săptămâna trecută, Britney Spears a publicat un videoclip în care cânta fals piese ale Rihannei și Prince, purtând pijamale și cizme înalte. Un utilizator X (fostul Twitter) a comentat: „Ce șoc să deschizi Instagram-ul în public și prima fotografie să fie cu Britney Spears goală… FEMEIE!!!!”.

Alți fani și-au exprimat îngrijorarea după ce au văzut videoclipul în care cânta. Cineva a scris pe X: „Doamne, ce s-a întâmplat cu biata Britney, acesta este prețul faimei?”.

Britney Spears a continuat să stârnească controverse, postând un clip în care dansa provocator pe o barcă pe melodia fostului ei iubit, Justin Timberlake. În același video, ea vorbea cu un accent ciudat despre a sări în apă.

Aceste incidente vin la aproape doi ani după încheierea tutelei de 13 ani sub care s-a aflat cântăreața. De atunci, comportamentul ei pe rețelele sociale a ridicat adesea semne de întrebare, inclusiv un videoclip din 2023 în care dansa cu cuțite.

Fanii continuă să fie îngrijorați pentru starea de sănătate a lui Britney Spears, iar aceste postări recente nu par să le liniștească temerile. Rămâne de văzut cum va evolua situația și dacă artista va oferi vreo explicație pentru comportamentul său.

