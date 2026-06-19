Câți bani cere B.U.G. Mafia pentru un concert în 2026: „Știm că suntem foarte tari”. Suma e uriașă pentru România

În cadrul podcastului, Tata Vlad a vorbit despre sumele pe care B.U.G. Mafia a decis să le ceară pentru un concert în anul 2026, după ce ani la rând au cântat la diferite festivaluri pe niște contracte mai mici.

După cum a dezvăluit artistul, chiar dacă suma poate părea destul de mare, banii sunt puțini în comparație cu remunerațiile pe care le cer vedetele din străinătate.

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„Deci ai B.U.G. Mafia, care în anul 2026 este primul artist român sau din România și, cel puțin la nivel local, posibil să fie chiar și la nivel de artiști români la show-uri internaționale, care ia 100.000 de euro pentru un show. Și, ok, te gândești: «Băi, nene, 100.000 pentru un show?». Da, dar sunt toți anii de alte show-uri pe mult mai puțini bani în urmă. Și e faptul că acum facem show-urile proprii, pe box office propriu. Și, ok, dacă dintr-un show pe box office propriu ies cu 75.000, 80.000, 85.000, 90.000 de euro, de ce să mă duc la un festival să cânt pe mai puțini bani?

Noi știm că suntem foarte tari. Noi știm că suntem foarte tari și nu din cauză că am făcut toată muzica pe care am făcut-o și a avut succes. În România, totuși, obiectiv vorbind, B.U.G. Mafia înseamnă foarte mult. Dar știm că suntem foarte tari pentru că urmărim treburile de afară, ne comparăm și ne-am comparat tot timpul cu artiști de afară și vedem că nu suntem chiar foarte departe. Având în vedere ce bugete sunt acolo și ce facem noi în România cu o fracțiune din ce au ei acolo ca bugete… Suntem foarte ok și atunci nu avem nevoie…”, a spus Tata Vlad pe YouTube, în podcastul realizat de Mădălina Crețan.

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