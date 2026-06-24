Adelina Pestrițu a rămas fără contul de Instagram. Câți bani face vedeta din social media

Adelina Pestrițu trece printr-o situație neplăcută în mediul online. Vedeta a anunțat că nu își mai poate accesa contul de Instagram, platforma pe care comunica frecvent cu urmăritorii săi. Bruneta le-a explicat fanilor ce s-a întâmplat și ce măsuri a luat pentru a încerca să rezolve problema.

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Adelina Pestrițu, probleme cu contul de Instagram

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai cunoscute prezențe din mediul online românesc. De-a lungul anilor, vedeta și-a construit o comunitate numeroasă pe rețelele de socializare, unde împărtășește momente din viața personală și profesională.

În prezent însă, influencerița se confruntă cu o problemă neașteptată. Aceasta a anunțat că nu mai are acces la contul său de Instagram și că încearcă să afle ce a dus la această situație.

Mesajul transmis urmăritorilor

Adelina Pestrițu a ales să își informeze comunitatea prin intermediul contului său de TikTok, explicând că o echipă lucrează deja pentru recuperarea paginii. Totodată, vedeta le-a recomandat fanilor să nu creadă eventualele conturi noi care ar putea apărea în numele ei și să urmărească informațiile publicate exclusiv pe TikTok.

„Voiam să vă anunț că am rămas fără Instagram! De dimineață, când am vrut să îmi verific contul, nu am putut să îl accesez. Nu știu cum s-a ajuns la această concluzie. Am primit câteva notificări, care nu sunt toate clare. O echipă se ocupă de această situație. Până atunci, vreau să vă anunț pe voi că nu mă veți mai găsi pe Instagram. Să nu picați în vreo plasă sau să credeți că am făcut o altă pagină nouă. Doar aici mă veți putea găsi (n.r. – pe TikTok). Știu că nu sunt singura care trec prin asta acum, pentru mine nu este prima dată. Înțeleg că este o problemă cu noul AI pe care cei de la Instagram îl folosesc. Să sperăm că voi reveni cu vești mai bune”, a transmis Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu spune că nu este un caz izolat

Potrivit declarațiilor sale, problema nu ar fi una singulară. Adelina Pestrițu susține că mai multe persoane publice s-ar confrunta în această perioadă cu restricții sau dificultăți legate de conturile de social media. Vedeta a precizat că a mai trecut printr-o situație asemănătoare și speră ca problema să fie remediată cât mai curând.

Pentru Adelina Pestrițu, Instagram reprezintă una dintre principalele platforme prin care ține legătura cu publicul său, dar și o sursă importantă de venit.

@adelinapestritu In cazul in care nu ma mai gasiti pe Instagram, sa stiti ca mi-au suspendat contul. DA, si mie! 🫣 Se lucreaza la aceasta problema si sper sa revin cu vesti bune cat mai curand. Stiu ca nu sunt singura care trece prin asta. Din cate am inteles, noul AI pe care ei il folosesc face ravagii. 🫣 Nu mi-am facut alta pagina asa ca va rog sa fiti atenti la fake uri. Pastram legatura ❤️ ♬ original sound - Adelina Pestritu

Câți bani câștigă Adelina Pestrițu din Instagram

Activitatea din mediul online continuă să îi aducă rezultate financiare importante Adelinei Pestrițu. Potrivit bilanțurilor analizate de Economica.net, compania Space Media Production, deținută de vedetă, a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri netă de 1,7 milioane de lei, în creștere cu 18% față de anul precedent. Evoluția indică o consolidare a afacerii dezvoltate în jurul proiectelor sale din social media și publicitate.

Și profitul companiei a crescut în ultimul an. Conform datelor financiare, Space Media Production a raportat un profit net de 905.062 de lei în 2024, cu peste 16% mai mare decât cel obținut în 2023. Totodată, marja de profit net s-a menținut la un nivel ridicat, de peste 52%, fiind doar ușor mai mică decât cea înregistrată în anul anterior, potrivit calculelor Economica.net.

În același timp, bilanțurile arată și o majorare a datoriilor companiei. Acestea au ajuns la aproximativ un milion de lei în 2024, fiind de cel puțin două ori mai mari decât în 2023. Firma Adelinei Pestrițu a funcționat cu doi angajați în perioada 2022-2024, menținând astfel o structură restrânsă de personal, în ciuda creșterii veniturilor și a profitului.

Întrebată cât câștigă din mediul online, vedeta nu a spus o sumă exactă. „Depinde cât de mult muncești și cât de implicat ești în ceea ce faci. Nu aș putea să-ți dau sume exacte și, în general, nu-mi place să vorbesc despre asta, dar, ca în orice alt domeniu, dacă muncești și îți vezi de treaba ta, câștigi pe măsură.

Și, totuși, până la câștiguri, trebuie să iei în calcul și celelalte atribuții, respectiv să plătești taxele, să achiți salariile oamenilor din echipă, să investești în tine, să fii responsabil cu tot ce ține de acest business”, a declarat Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare.

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