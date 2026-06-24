Adelina Pestrițu a rămas fără contul de Instagram. Câți bani face vedeta din social media

Adelina Pestrițu trece printr-o situație neplăcută în mediul online. Vedeta a anunțat că nu își mai poate accesa contul de Instagram, platforma pe care comunica frecvent cu urmăritorii săi. Bruneta le-a explicat fanilor ce s-a întâmplat și ce măsuri a luat pentru a încerca să rezolve problema.

Adelina PestrițuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 28

Adelina Pestrițu, probleme cu contul de Instagram

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai cunoscute prezențe din mediul online românesc. De-a lungul anilor, vedeta și-a construit o comunitate numeroasă pe rețelele de socializare, unde împărtășește momente din viața personală și profesională.

În prezent însă, influencerița se confruntă cu o problemă neașteptată. Aceasta a anunțat că nu mai are acces la contul său de Instagram și că încearcă să afle ce a dus la această situație.

Mesajul transmis urmăritorilor

Adelina Pestrițu a ales să își informeze comunitatea prin intermediul contului său de TikTok, explicând că o echipă lucrează deja pentru recuperarea paginii. Totodată, vedeta le-a recomandat fanilor să nu creadă eventualele conturi noi care ar putea apărea în numele ei și să urmărească informațiile publicate exclusiv pe TikTok.

„Voiam să vă anunț că am rămas fără Instagram! De dimineață, când am vrut să îmi verific contul, nu am putut să îl accesez. Nu știu cum s-a ajuns la această concluzie. Am primit câteva notificări, care nu sunt toate clare. O echipă se ocupă de această situație. Până atunci, vreau să vă anunț pe voi că nu mă veți mai găsi pe Instagram. Să nu picați în vreo plasă sau să credeți că am făcut o altă pagină nouă. Doar aici mă veți putea găsi (n.r. – pe TikTok). Știu că nu sunt singura care trec prin asta acum, pentru mine nu este prima dată. Înțeleg că este o problemă cu noul AI pe care cei de la Instagram îl folosesc. Să sperăm că voi reveni cu vești mai bune”, a transmis Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu spune că nu este un caz izolat

Potrivit declarațiilor sale, problema nu ar fi una singulară. Adelina Pestrițu susține că mai multe persoane publice s-ar confrunta în această perioadă cu restricții sau dificultăți legate de conturile de social media. Vedeta a precizat că a mai trecut printr-o situație asemănătoare și speră ca problema să fie remediată cât mai curând.

Pentru Adelina Pestrițu, Instagram reprezintă una dintre principalele platforme prin care ține legătura cu publicul său, dar și o sursă importantă de venit.

 
 @adelinapestritu 
In cazul in care nu ma mai gasiti pe Instagram, sa stiti ca mi-au suspendat contul. DA, si mie! 🫣 Se lucreaza la aceasta problema si sper sa revin cu vesti bune cat mai curand. Stiu ca nu sunt singura care trece prin asta. Din cate am inteles, noul AI pe care ei il folosesc face ravagii. 🫣 Nu mi-am facut alta pagina asa ca va rog sa fiti atenti la fake uri.  Pastram legatura ❤️
 ♬ original sound - Adelina Pestritu

Câți bani câștigă Adelina Pestrițu din Instagram

Activitatea din mediul online continuă să îi aducă rezultate financiare importante Adelinei Pestrițu. Potrivit bilanțurilor analizate de Economica.net, compania Space Media Production, deținută de vedetă, a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri netă de 1,7 milioane de lei, în creștere cu 18% față de anul precedent. Evoluția indică o consolidare a afacerii dezvoltate în jurul proiectelor sale din social media și publicitate.

Și profitul companiei a crescut în ultimul an. Conform datelor financiare, Space Media Production a raportat un profit net de 905.062 de lei în 2024, cu peste 16% mai mare decât cel obținut în 2023. Totodată, marja de profit net s-a menținut la un nivel ridicat, de peste 52%, fiind doar ușor mai mică decât cea înregistrată în anul anterior, potrivit calculelor Economica.net.

În același timp, bilanțurile arată și o majorare a datoriilor companiei. Acestea au ajuns la aproximativ un milion de lei în 2024, fiind de cel puțin două ori mai mari decât în 2023. Firma Adelinei Pestrițu a funcționat cu doi angajați în perioada 2022-2024, menținând astfel o structură restrânsă de personal, în ciuda creșterii veniturilor și a profitului.

Întrebată cât câștigă din mediul online, vedeta nu a spus o sumă exactă. „Depinde cât de mult muncești și cât de implicat ești în ceea ce faci. Nu aș putea să-ți dau sume exacte și, în general, nu-mi place să vorbesc despre asta, dar, ca în orice alt domeniu, dacă muncești și îți vezi de treaba ta, câștigi pe măsură.

Și, totuși, până la câștiguri, trebuie să iei în calcul și celelalte atribuții, respectiv să plătești taxele, să achiți salariile oamenilor din echipă, să investești în tine, să fii responsabil cu tot ce ține de acest business”, a declarat Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe cine suspecta Viorica Dăncilă că îi strecura intenționat greșeli în discursuri! Toți au amuțit când au auzit despre cine e vorba, e un nume pe care îl auzim zilnic, zilnic, zilnic! Ce i-a spus unui jurnalist: „Era pur şi simplu terorizată ”
Viva.ro
Pe cine suspecta Viorica Dăncilă că îi strecura intenționat greșeli în discursuri! Toți au amuțit când au auzit despre cine e vorba, e un nume pe care îl auzim zilnic, zilnic, zilnic! Ce i-a spus unui jurnalist: „Era pur şi simplu terorizată ”
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.RO
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
Ronaldo i-a „tăiat-o” reporterului când a fost întrebat de Messi
GSP.RO
Ronaldo i-a „tăiat-o” reporterului când a fost întrebat de Messi
Parteneri
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Libertateapentrufemei.ro
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Lili Sandu a făcut furori în costum de baie, la 47 de ani. Un comentariu a atras atenția tuturor: „Cam cu câtă muncă se obține un corp așa?” Vezi imaginile care au stârnit valul de reacții
Tvmania.ro
Lili Sandu a făcut furori în costum de baie, la 47 de ani. Un comentariu a atras atenția tuturor: „Cam cu câtă muncă se obține un corp așa?” Vezi imaginile care au stârnit valul de reacții

Știri România

Anunțul lui Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni: „Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar”
Politică 23 iun.
Anunțul lui Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni: „Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar”
Lista neagră din PNL. Veștea, Thuma și Gorghiu, lăsați fără putere. 13 filiale, dizolvate
Analiză
Politică 23 iun.
Lista neagră din PNL. Veștea, Thuma și Gorghiu, lăsați fără putere. 13 filiale, dizolvate
Parteneri
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Adevarul.ro
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
„M-am trezit plângând, nu pot să cred…!“ Dezvăluirea emoționantă a lui Vasile Mogoș după despărțirea de Universitatea Craiova
Fanatik.ro
„M-am trezit plângând, nu pot să cred…!“ Dezvăluirea emoționantă a lui Vasile Mogoș după despărțirea de Universitatea Craiova
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Adelina Pestrițu a rămas fără contul de Instagram. Câți bani face vedeta din social media
Stiri Mondene 08:43
Adelina Pestrițu a rămas fără contul de Instagram. Câți bani face vedeta din social media
Bogdan Vlădău, dezvăluiri neașteptate despre Gina Chirilă: „Important este că amândoi ne dorim același lucru”
Stiri Mondene 23 iun.
Bogdan Vlădău, dezvăluiri neașteptate despre Gina Chirilă: „Important este că amândoi ne dorim același lucru”
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere
ObservatorNews.ro
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Parteneri
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax.ro
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Redactia.ro
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion
KanalD.ro
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion

Politic

Anunțul lui Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni: „Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar”
Politică 23 iun.
Anunțul lui Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni: „Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar”
Nicușor Dan nu va desemna un premier azi și spune că se conturează soluția unui guvern minoritar / PSD își asumă guvernarea
Politică 23 iun.
Nicușor Dan nu va desemna un premier azi și spune că se conturează soluția unui guvern minoritar / PSD își asumă guvernarea
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Anunț devastator! Sportiva care a participat la Jocurile Olimpice a decedat la doar 24 de ani: „Un talent strălucit”
Fanatik.ro
Anunț devastator! Sportiva care a participat la Jocurile Olimpice a decedat la doar 24 de ani: „Un talent strălucit”
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi
Spotmedia.ro
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi