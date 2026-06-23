Ce este un „blocaj omega”?

Fenomenul poartă numele literei grecești „Ω” datorită formei sale caracteristice: o zonă de presiune înaltă, foarte caldă și stabilă, situată între două sisteme de joasă presiune mai reci. „Blocarea” se referă la faptul că această zonă de presiune ridicată rămâne fixă, întrerupând fluxul obișnuit al curenților de aer de la vest la est.

În timpul unui blocaj omega, curentul-jet, care transportă sistemele meteorologice, devine perturbat și se deformează dramatic, izolând masele de aer cald și rece. Această stagnare duce la acumularea aerului fierbinte într-o anumită zonă. De obicei, un astfel de blocaj poate dura între trei și zece zile, dar, în cazuri extreme, se poate prelungi timp de săptămâni.

Cum afectează blocajele omega vremea?

În centrul zonei de presiune ridicată, condițiile devin extrem de calde și uscate. Presiunea ridicată împiedică formarea norilor, iar cerul senin favorizează creșterea temperaturilor. În Franța și Spania, acest lucru a dus la temperaturi sufocante de peste 40 de grade Celsius, afectând grav sănătatea populației și infrastructura.

Pe de altă parte, în regiunile de joasă presiune care înconjoară acest fenomen, vremea este mai răcoroasă și ploioasă. În Regatul Unit, de exemplu, sudul și estul se confruntă cu temperaturi ridicate, în timp ce nordul și vestul au parte de condiții mai reci și umede, conform Met Office.

Rolul schimbărilor climatice

Legătura dintre schimbările climatice și aceste blocaje meteorologice rămâne subiect de dezbatere între specialiști. Există un consens larg în comunitatea științifică că schimbările climatice contribuie la intensificarea și creșterea frecvenței valurilor de căldură.

„Europa se confruntă acum cu valuri de căldură cu 2 până la 4 grade mai mari decât ar fi fost fără încălzirea cauzată de om”, afirmă Clair Barnes, cercetător asociat în domeniul vremii extreme și al climei la Imperial College London. De la perioada preindustrială, emisiile de gaze cu efect de seră au crescut temperatura medie globală cu aproximativ 1,3 grade Celsius, amplificând impactul fenomenelor meteorologice severe.

Astfel, atunci când un bloc omega se formează, căldura extremă generată poate deveni mult mai intensă decât în trecut, subliniind necesitatea unor măsuri urgente pentru combaterea schimbărilor climatice.

Valul extrem de căldură continuă să sufoce Europa, cu temperaturi record și alerte roșii. Franța, Italia, Belgia, Germania și Marea Britanie se confruntă cu efectele caniculei, în timp ce meteorologii avertizează că astfel de episoade vor deveni tot mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, potrivit AFP.

Luni, doi copii în vârstă de 2 și 4 ani au fost găsiți fără viață în mașina familiei, în sud-estul Franței, pe fondul temperaturilor extreme.

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