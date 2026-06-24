Caniculă extremă în Franța: 40 de persoane s-au înecat în cinci zile

Franța se confruntă cu un val de căldură istoric. Pe lângă decesele provocate de problemele de sănătate asociate temperaturilor ridicate, autoritățile trag un semnal de alarmă asupra numărului mare de persoane care și-au pierdut viața încercând să se răcorească în mare sau în râuri.

Premierul francez Sébastien Lecornu a convocat marți celula interministerială de criză dedicată valului de căldură și a vorbit despre „tragedia înecurilor”, după ce 40 de persoane au murit înecate în cinci zile.

În cadrul reuniunii, cei 17 miniștri au analizat problemele generate de caniculă în căminele de bătrâni și în spitale, precum și situația secetei și alertele din păduri, în încercarea de a preveni izbucnirea unor incendii.

La finalul ședinței, Sébastien Lecornu a anunțat activarea nivelului 2 al planului Orsan, destinat consolidării sistemului sanitar în cazul unor valuri de căldură excepționale. Acest nivel presupune o coordonare sporită între instituții, monitorizarea mai strictă a capacității spitalelor, mobilizarea suplimentară a medicilor de familie și, dacă va fi necesar, suspendarea punctuală a unor programări medicale în spitale, măsură considerată o soluție de ultimă instanță.

Turnul Eiffel se închide din cauza temperaturilor extreme

Canicula afectează inclusiv unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Franței. Turnul Eiffel din Paris va fi închis miercuri începând cu ora 16.00, din cauza temperaturilor foarte ridicate care afectează capitala franceză de mai multe zile.

În contextul îngrijorărilor tot mai mari privind situația climatică, fostul ministru francez al mediului Corinne Lepage a declarat într-un interviu pentru BFM că măsurile adoptate până acum pentru combaterea schimbărilor climatice sunt insuficiente. „În ultimii ani au fost adoptate măsuri pentru a face față schimbărilor climatice, dar nu la nivelul transformării pe care o trăim”, a spus aceasta.

„Nu s-a făcut nimic în ceea ce privește reducerea emisiilor noastre de gaze cu efect de seră. Suntem acum cu spatele la zid și va trebui să regândim complet orașele noastre, care nu sunt proiectate pentru un climat precum cel pe care îl avem astăzi”, a adăugat Corinne Lepage.

Mai cald decât Marrakech, Cairo sau Bangkok

Cu 44,3 grade Celsius înregistrate marți, orașul Pissos din departamentul Landes a fost unul dintre cele mai fierbinți locuri nu doar din Franța, ci și din lume.

Vestul țării a fost epicentrul acestui suflu fierbinte, stațiile meteo raportând valori de temperatură care depășesc mediile climatice obișnuite cu mult peste 10 grade Celsius. În mai multe orașe mari s-au înregistrat recorduri absolute pentru orice lună a anului. Cele mai ridicate valori provizorii raportate marți includ: Pissos (Landes) – 44,3°C, Cazaux (Gironde) – 43,3°C, Niort (Deux-Sèvres) – 42,2°C, Bordeaux (Gironde) – 42,1°C și Rennes (Ille-et-Vilaine) – 41,3°C.

Temperaturile depășesc valorile obișnuite din orașe asociate în mod tradițional cu căldura extremă. Astfel, Marrakech, în Maroc, înregistra marți temperaturi de 33 de grade Celsius, cu 10 grade Celsius mai puțin decât multe orașe din sudul și vestul Franței.

Situația este similară și în Cairo, capitala Egiptului, unde termometrele urmau să indice 37 de grade Celsius. Rio de Janeiro, cu 28 de grade Celsius, Ciudad de Mexico, cu 24 de grade Celsius, și Bangkok, cu 36 de grade Celsius, au înregistrat temperaturi semnificativ mai scăzute decât cele din Hexagon.

Marți, 23 iunie, au fost înregistrate recorduri de temperatură în 339 de stații meteorologice, aceasta fiind cea mai caldă zi pe care țara a cunoscut-o de la începutul înregistrărilor, în 1947, relatează BFMTV. Au fost depășite chiar și 135 de recorduri absolute, indiferent de lună.

Potrivit datelor Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu, doar 1,2% din suprafața planetei a înregistrat marți temperaturi mai ridicate decât cele din cea mai fierbinte zonă a Franței. Valori mai mari au fost doar în Iran, Irak și în anumite regiuni ale deșertului Sahara.

Luni, doi copii în vârstă de 2 și 4 ani au fost găsiți fără viață în mașina familiei, în sud-estul Franței, pe fondul temperaturilor extreme.

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