Proiectul, catalogat drept un pas spre eliminarea „formalismului excesiv”, merge acum pentru votul decisiv la Camera Deputaților, conform Agerpres.ro. Propunerea legislativă modifică art. 35 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Deși propunerea legislativă a avut, iniţial, raport de respingere din partea comisiilor de specialitate, ea a fost adoptată în plen cu 52 voturi „pentru” şi 34 „împotrivă”.

„Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să prezinte acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege. Obligaţia de prezentare a documentelor este considerată îndeplinită dacă datele aferente pot fi verificate de către poliţistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale”, prevede proiectul adoptat.

În expunerea de motive a proiectului se precizează că menţinerea sancţiunii pentru lipsa suportului material al documentelor, în absenţa unei încălcări reale a dreptului de a conduce, constituie „o formă de formalism excesiv incompatibilă cu exigenţele unui stat modern”.

Senatul este primul for sesizat. Propunerea legislativă merge în Camera Deputaţilor pentru un vot final.

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