Bogdan Vlădău, dezvăluiri neașteptate despre Gina Chirilă: „Important este că amândoi ne dorim același lucru”

Bogdan Vlădău este topit după fiica sa și se bucură la maximum de momentele petrecute alături de ea. După despărțire, el și Gina Chirilă se străduiesc să fie cât mai prezenți în viața Katiei. El se preocupă ca micuța să meargă la diverse activități pentru a-și descoperi și valorifica talentele.

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Bogdan Vlădău a vorbit despre relația cu mama fiicei sale după despărțire. Cei doi se străduiesc să ia cele mai bune decizii legate de viitorul copilei „Ca orice părinte, îmi doresc să fie sănătoasă, fericită și iubită. Cred că cea mai mare teamă este să sufere inutil și să nu își vadă propria valoare. În același timp, încerc să nu trăiesc în frică, ci să mă concentrez pe ceea ce pot face astăzi pentru ea”.

Cum se înțeleg, de fapt, Bogdan Vlădău și Gina Chirilă după despărțire

Bogdan și Gina recunosc că, de-a lungul timpului, au existat diverse provocări în ceea ce privește deciziile legate de Katia. „Nu cred că există o formulă perfectă și nici nu vreau să pozez în omul care le știe pe toate. Au existat și momente dificile, ca în orice familie care trece printr-o separare. Dar atunci când ne uităm la Katia, amândoi știm că ea este mai importantă decât orice conflict sau diferență dintre noi. Cred că dragostea pentru copil trebuie să fie mai mare decât orgoliul dintre doi adulți. Nu vedem întotdeauna lucrurile la fel și este normal. Important este că amândoi ne dorim același lucru: ca ea să fie bine, să fie iubită și să aibă cele mai bune șanse pentru a se dezvolta frumos”, a spus el pentru Cancan.

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