Transfăgărășanul, printre cele mai bune destinații pentru excursii cu vehicule electrice

De la Alpii elvețieni până la coastele spectaculoase ale Marii Britanii, călătoriile cu mașini electrice (EV) devin din ce în ce mai populare în rândul celor care caută o alternativă ecologică pentru vacanțele lor. Cu toate acestea, nu toate destinațiile sunt la fel de bine echipate cu infrastructură pentru încărcarea vehiculelor electrice.

Publicația ISelect a analizat în 2025 cele mai bune trasee rutiere pentru șoferii de mașini electrice, luând în calcul factori precum numărul de stații de încărcare disponibile, costurile medii pentru o încărcare completă și evaluările de pe TripAdvisor.

România se află pe locul patru în clasament cu faimosul Transfăgărășan (DN7C).

„Bucurați-vă de priveliștile superbe ale Munților Făgăraș din România de-a lungul celui de-al patrulea cel mai bun traseu din lume pentru mașinile electrice. Sunt disponibile 90 de stații de încărcare pe această porțiune de drum de 138 de kilometri, unde o reîncărcare costă chiar și doar 2,87 euro (adică 14,28 lei, în prezent n.r.). Cu o recenzie de 4,8 stele pe TripAdvisor, Transfăgărășanul obține un scor de 91,93 din 100 în indicele nostru privind cele mai bune trasee pentru vehiculele electrice”, relatează cei de la iSelect.

Top 10 destinații pentru excursii cu mașini electrice

1. Pasul Gotthard, din Elveția

Pe primul loc se află Pasul Gotthard din Elveția, un drum pitoresc care traversează Alpii elvețieni. Întins pe o distanță de 27 de kilometri între Andermatt și Airolo, acest traseu primește o notă perfectă de 5/5 pe TripAdvisor. În zonă sunt disponibile 11 stații de încărcare, iar costul unui încărcări este de doar 1,16 euro. Cu un scor impresionant de 99,81 din 100 în indexul iSelect, acest traseu este liderul clasamentului.

2. Autostrada Kootenay, Canada

Canada se mândrește cu al doilea cel mai bun traseu rutier pentru EV-uri, Autostrada Kootenay. Drumul de 136 de kilometri ce străbate Parcul Național Kootenay, renumit pentru peisajele sale sălbatice spectaculoase, are 16 stații de încărcare și un cost mediu de 2,11 euro. Cu un scor general de 99.24, acest traseu este o destinație de top pentru șoferii eco.

3. The Deep South, SUA

Călătoria prin sudul SUA, de la Memphis, Tennessee, la New Orleans, Louisiana, este o experiență de neuitat pe o distanță de 573 de kilometri. Cu 441 de stații de încărcare disponibile și un cost mediu de 13,2 euro pentru o încărcare, ruta primește un scor de 95.64 pe indexul iSelect și o notă de 5/5 pe TripAdvisor.

4. Transfăgărășan, România

5. Coasta Jurassică, Marea Britanie

Această zonă de 153 de kilometri din Dorset este cunoscută pentru peisajele sale geologice unice. Pe traseu sunt disponibile 72 de stații de încărcare, iar costul mediu pentru o încărcare este de 7,45 euro. Cu un scor de 91.04, Coasta Jurassică este cea mai bine cotată destinație pentru EV-uri din Marea Britanie.

6. Causeway Coastal Route, Marea Britanie

Trecând prin faimosul Giants Causeway și locații emblematice din serialul «Game of Thrones», acest traseu de 175 de kilometri oferă 124 de stații de încărcare. Costul mediu pentru o încărcare este de 8,52 euro, iar nota de 4.8/5 pe TripAdvisor contribuie la scorul general de 90.75.

7. Sea to Sky Highway, Canada

Un alt traseu canadian, Sea to Sky Highway, ocupă locul șapte. Întins pe 195 de kilometri între Horseshoe Bay și Pemberton, drumul trece pe lângă stațiunea de schi Whistler. Pe traseu sunt 49 de stații de încărcare, iar o încărcare costă doar 2,79 euro. Scorul general este de 88.15.

8. Drumul Alpin Grossglockner, Austria

Traversând Alpii austrieci pe o distanță de 446 de kilometri, acest drum montan spectaculos oferă 250 de stații de încărcare. Costul mediu al unei încărcări este de 17,80 euro (aproximativ 87 de lei), iar scorul său general este de 87.93.

9. Ruta Paradisului Ceh, Cehia

Ruta Paradisului Ceh, deși scurtă, având doar 23 de kilometri, impresionează cu peisajele sale naturale și istorice. Sunt disponibile doar două stații de încărcare, însă costul unei încărcări este de doar 0,97 euro. Traseul primește o notă perfectă de 5/5 pe TripAdvisor și un scor de 87.37 în clasamentul iSelect.

10. Drumul pitoresc din Peak District, Marea Britanie

Clasamentul este încheiar cu această rută de 31 de kilometri din Regatul Unit, cunoscută pentru peisajele montane și văile sale frumoase. Cu 12 stații de încărcare disponibile și un cost de doar 1,51 euro pentru o încărcare, traseul primește un scor general de 86.36.

Infrastructura pentru vehiculele electrice continuă să se dezvolte la nivel global, iar aceste destinații sunt exemple excelente ale modului în care tehnologia poate fi integrată cu turismul sustenabil.

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