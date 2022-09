Actorul se află la al doilea mariaj, Liliana, actuala soție dăruindu-i două fete: Natalie și Catinca. Povestea celor doi de dragoste s-a consumat în două etape.

La un moment dat, cuplul a luat o pauză de 7-8 ani, după care și-au reluat relația. Florin și Liliana sunt părinții a două fete, actorul mai având din prima căsătorie un băiat.

„Bateriile sunt încărcate, nu am fost în vacanță, dar tot încărcat sunt. Nu am avut nevoie să plec în vacanță, soția mea a fost cu fiică-mea cea mică plecată în Turcia două săptămâni, fata cea mare a fost pe la Untold, a mai fost pe la mare, dar eu nu am avut nevoie.

Nu am avut cum să merg, pentru că totul a fost plecare cu o mașină și eu nu am prea mai avut loc acolo în mașina respectivă, nu are importanță, nu am plecat pentru că nu am vrut să plec”, a declarat, pentru Impact.ro, Florin Busuioc.

