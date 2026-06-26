Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, acuzată că cerșește pe internet: „Nu cer bani. Cer lucruri”. Cum au reacționat fanii

„O să plec în prima vacanță cu bebe la mare. Dacă vreți să îi luați un cadou de first beach trip, pentru că urmează să fac o listuță de necesități și mi-ar prinde bine să mai reduc din costuri. Sau dacă sunteți mămici și aveți chestii de donat, recomandări, sfaturi… De asemenea, trebuie să cumpăr baby gate, că nebunul ăsta se mișcă repede ca un gândac și trebuie să îl protejez de scări”, a scris fiica Maiei Morgenstern pe Instagram, la story.

După ce au văzut mesajul ei, fanii au început să-i trimită mesaje în privat, acuzând-o că cerșește pe internet, iar Cabiria Morgenstern a făcut publice unele dintre acestea. „Nu ți-e rușine să ceri lucruri?”, a fost reacția unei femei.

„Hai, măi! Totuși faci ceva frumos și demn cu viața ta. Păi nu e păcat să trimiți mesaje cu hate pe internet? Revino-ți, tu, fată! P.S.: foarte interesant cum oameni care nu mă urmăresc și cu care nu mă cunosc îmi văd story-urile și răspund la ele. Eu abia apuc să văd story-urile cunoscuților. Dragă, cum m-ai găsit?”, a răspuns fiica Maiei Morgenstern.

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Apoi, Cabiria Morgenstern a dezvăluit că nu a cerut bani, ci lucruri pe care oamenii nu le mai folosesc.

„Nu cer bani. Nu am cerut niciodată bani! Cer lucruri pe care oamenii nu le mai folosesc și pe care altfel le-ar arunca. Mi se pare absolut normal să întreb. Nu înțeleg de ce faptul că întrebi dacă cineva are ceva de oferit a ajuns să fie considerat cerșit. Dacă cineva vrea să ajute, bine. Dacă nu, trece mai departe”, a mai spus în mediul online tânăra.

Cabiria Morgenstern nu s-a oprit aici și a continuat atacul asupra celor care au acuzat-o că a cerșit: „Ohh, nu! Să nu mai lăsăm oamenii să folosească platformele proprii în beneficiul propriu. Chemați PRO TV-ul, că fiica Maiei Morgenstern e anticonsumeristă și i se pare absurd să cumpere lucrușoare pe care bebelușul le va folosi exact o singură dată și preferă, pe cât posibil, să facă schimb cu alte mămici”.

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