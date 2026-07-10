Imagini rare cu jurații „Chefi la cuțite” și familiile lor, în Italia. Motivul pentru care echipa s-a reunit

„După trei ani de când am început împreună emisiunea Chefi la cuțite, ne-am regăsit cu toții la Retroscena. Cât de emoționant! Sunt atât de fericit că cei trei colegi ai mei au venit în Italia pentru proiectul meu de suflet, noua mea carte – iar bucuria și mai mare este că vor fi și ei în această carte, fiecare cu câte o rețetă pe care o veți putea face acasă, în bucătăria voastră. Vă așteaptă, așadar, 50 de rețete fine, elegante și frumoase cu mine, dar și cu prietenii mei, create pentru bucătăria de acasă. Cartea va fi disponibilă în această toamnă”, a declarat Chef Richard.

„Îl felicit din suflet”

Chef Orlando Zaharia a dezvăluit că între el și colegii de la „Chefi la cuțite” există o prietenie strânsă, dincolo de micul ecran.

„Am avut parte de o reuniune pe care nu o voi uita niciodată. Faptul că Richard ne-a invitat să facem parte din acest proiect, noua lui carte de rețete, vorbește despre cât de solidă și legată este această echipă pe care o formăm, o echipă în care concurăm puternic, dar în care există și o prietenie atât de frumoasă.

Îl felicit din suflet pentru noua carte pe care o va lansa. Este încă o realizare minunată – care, iată, a devenit și prilejul unei reuniuni unice: pentru prima dată ne-am adunat toți patru în afara platoului de filmare, în afara țării, alături de familiile noastre. Pentru mine a fost cu atât mai specială această ocazie întrucât a fost și ziua Flaviei, deci mi-am aniversat soția alături de prieteni. Cu toții îi urăm succes lui Richard pentru lansarea acestei cărți de rețete în toamnă”, a declarat Chef Alexandru Sautner.

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„În viață sunt momente care te fac să te oprești un pic și să fii recunoscător. Asta se întâmplă acum: Richard ne-a făcut o surpriză uriașă, ne-a strâns pe toți patru, alături de familiile noastre, în Italia.

Cei care ne cunosc știu cât de greu este să ne reunim în afara orelor de filmare, dar Richard a reușit asta. Sunt extrem de mândru și recunoscător că ne-a invitat în proiectul lui atât de special, noua lui carte de bucate. Un proiect făcut din suflet, la care vom participa eu, Alex și Ștefan, cu câte o rețetă”, a declarat Chef Orlando Zaharia.

„Mă bucur, în primul rând, că am ajuns în Pescara, e prima dată când vin aici și am ocazia să mănânc la restaurantele lui Richard, ceea ce e o experiență fantastică. În plus, voi participa la noul său proiect. Acesta este și motivul principal care ne-a adus pe toți patru aici, faptul că Richard pregătește o carte în care a pus mult suflet și sunt convins că va ieși un proiect de succes, iar oamenii chiar vor găti cu această carte în față. Mă bucur că una dintre rețetele pe care le vor descoperi acolo va fi și a mea”, a declarat Chef Ștefan Popescu.

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