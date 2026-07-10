Despăgubire de peste 300.000 de euro unei angajate concediate după 27 de ani de muncă

O fostă asistentă de management din sudul Olandei a obținut în instanță o despăgubire de peste 300.000 de euro, după ce a fost concediată în urma unei cariere de 27 de ani în aceeași companie.

Judecătorul a apreciat că angajatorul nu a reușit să demonstreze motivele concedierii și că deteriorarea relației de muncă a fost provocată chiar de companie.

Femeia a lucrat timp de peste un sfert de secol ca asistentă de management, asistentă de resurse umane și persoană de încredere în cadrul companiei. Până în 2023, activitatea sa fusese apreciată pozitiv. Ulterior, unul dintre managerii săi a criticat modul în care comunica, iar în anul următor, un nou superior i-a acordat o evaluare medie la capitolul competențe sociale și de comunicare. În august 2025, compania a solicitat concedierea acesteia, invocând motive economice și susținând că postul devenise redundant deoarece alte persoane preluaseră atribuțiile sale, inclusiv administrarea flotei auto.

La doar o săptămână după depunerea cererii de concediere, conturile interne ale angajatei au fost blocate, iar aceasta a intrat ulterior în concediu medical.

Autoritățile olandeze au respins motivele concedierii

La câteva luni după depunerea cererii, instituția olandeză responsabilă de aprobarea concedierilor a concluzionat că nu există motive întemeiate pentru încetarea contractului de muncă. În aceeași perioadă, medicul de medicina muncii a recomandat în repetate rânduri organizarea unei proceduri de mediere pentru soluționarea conflictului dintre cele două părți.

Potrivit instanței, această mediere nu a avut însă loc niciodată.

Instanța: concedierea, determinată de antipatia unui director

În fața instanței, compania a susținut că relațiile de muncă erau grav deteriorate și că angajata nu își mai îndeplinea corespunzător atribuțiile.

Aceasta a respins acuzațiile și a arătat că evaluările sale profesionale au fost întotdeauna bune. Judecătorul a concluzionat că argumentele economice invocate pentru concediere nu au fost niciodată demonstrate și au fost ulterior retrase. „Astfel, este clar că motivul economic invocat pentru concediere a fost o farsă”, se arată în motivarea instanței, potrivit Quote.

Magistratul a respins și acuzațiile privind presupusele deficiențe profesionale, constatând că angajata nu primise niciodată evaluări negative.

În timpul procesului au fost analizate și două scrisori de reclamație despre care fosta angajată a susținut că nu i-au fost niciodată comunicate și că nu existau în dosarul său de personal. Aceasta a atras atenția asupra faptului că două fișiere PDF de lungimi diferite aveau aceeași dimensiune. Reprezentanții companiei au explicat că documentele PDF pot avea aceeași dimensiune dacă au același număr de pagini.

Judecătorul a verificat personal documentele și a constatat că fișierele aveau, în realitate, dimensiuni diferite. În hotărârea sa, instanța a apreciat că dorința companiei de a înceta contractul de muncă părea să fie determinată exclusiv de „antipatia personală” a unuia dintre directori față de angajată.

Deși judecătorul nu a acordat integral despăgubirile solicitate, inclusiv cele privind viitoarea pensie, a decis că fosta angajată trebuie să primească peste 300.000 de euro.

Avocatul companiei, Pascal Wassen, a anunțat că va ataca hotărârea cu apel, calificând decizia drept „absurdă” și susținând că valoarea despăgubirilor nu este justificată.

Citește și: Un angajat a primit aproape 14.000 de euro despăgubire după ce a fost concediat imediat ce a intrat în concediu medical

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