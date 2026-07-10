Brandul SkyNomad a fost lansat recent, iar modelul N90 este un SUV robust cu șapte locuri, destinat călătoriilor rutiere în familie, conform ChinaEVHome.com.

Mod „living”

Interiorul este dotat cu scaune față pivotante, cotieră centrală mobilă și „modul living” pentru relaxare în mașină.

Se preconizează că sistemul va veni cu un sistem de propulsie EREV, ce combină un motor generator de 1,5 litri turbo, împreună cu o baterie mare de 70 kWh, care îi va da o autonomie pur electrică de 400-500 de kilometri, conform sursei citate.

Pe 9 iulie, Xiaomi Auto a anunțat oficial a doua sa linie de produse: SkyNomad.

Xiaomi SkyNomad N90 văzut din lateral Foto: Xiaomi

Destinat familiilor

Numele „Sky Nomad” poziționează marca către călătoriile rutiere de lungă distanță cu familia și scenariile de camping în aer liber.

Acesta a fost planificat încă de la începutul anului 2023, cu o arhitectură de platformă complet nouă — cu numele de cod Kunlun — dezvoltată de la zero, care permite o mai bună versatilitate spațială pentru noul model.

Șeful Xiaomi, Lei Jun, a declarat că seriile SU7/YU7 sunt „mașini pentru șoferi”, în timp ce seria SkyNomad este poziționată ca „SUV-uri inteligente, transformabile, cu spațiu generos”, creând o strategie diferențiată.

În ceea ce privește designul exterior, SkyNomad N90 adoptă o siluetă robustă și impunătoare. Partea frontală are un design cu faruri în formă de cruce, ușor de recunoscut, în timp ce partea din spate prezintă un stop în formă de inel dreptunghiular.

Inspirat din alte modele

Logo-ul Xiaomi rămâne pe capota din față, cu o grilă cromată mare dedesubt și un scris mare SkyNomad pentru a sublinia identitatea.

Internauții au remarcat asemănarea cu Range Rover ca formă a mașinii, dar și cu Rolls Royce Cullinan și Lincoln Navigator pentru partea din spate.

Xiaomi SkyNomad N90 Foto: Xiaomi

La o inspecție mai atentă, modelul N90 este echipat cu o unitate Lidar pe acoperiș și camere sub montanții A, ceea ce sugerează capacități puternice de conducere autonomă.

Alte detalii includ mânerele ascunse ale ușilor, designuri noi ale jantelor și ornamente cromate pe geamurile laterale.

Interiorul modelului Xiaomi SkyNomad N90

Designul interior este elementul central al modelului SkyNomad N90. Conform imaginilor oficiale, SkyNomad N90 adoptă o configurație cu șapte locuri de tip 2+2+3, cu o schemă cromatică interioară în două nuanțe.

În față, șoferul are la dispoziție un volan minimalist cu două spițe, iar consola centrală este prevăzută cu un ecran tactil mare, zona inferioară de comandă fiind separată de compartimentul din cotiera centrală.

Scaunele din față se pot roti cu 180° spre spate, orientându-se către al doilea rând, creând un „mod living”, în timp ce cotiera centrală se poate glisa de-a lungul șinelor spre mijloc, transformându-se într-o insulă dedicată.

Compania precizează că acest mod este disponibil numai când vehiculul se află în poziția de parcare (P).

Scaune „zero gravity”

În plus, al doilea rând poate fi echipat cu măsuțe detașabile pentru a extinde scenariile de utilizare. Scaunele din al doilea rând sunt de tip „zero-gravity”, cu suporturi extinse pentru picioare, pentru un confort sporit.

În ceea ce privește al treilea rând de scaune, modelul N90 prezintă cotiere și suporturi pentru pahare, în timp ce portbagajul se preconizează că va oferi un spațiu amplu de încărcare.

Alte caracteristici de confort includ un frigider sub cotieră, difuzoare în tavan, trape panoramice separate în față și în spate, precum și scaune ventilate și încălzite în al doilea rând.

Interiorul modelului Xiaomi SkyNomad N90

Compania nu a dezvăluit încă detalii privind grupul motopropulsor al modelului SkyNomad N90, dar informațiile preconizate arată că acesta va fi echipat cu un range extender de 1,5T, asociat cu o baterie de mare capacitate, de peste 70 kWh, oferind o autonomie în regim pur electric de aproximativ 400–500 km, asigurând un echilibru între deplasările zilnice și călătoriile pe distanțe lungi.

Momentan, prețul nu este cunoscut, iar succesul oricărei mașini chinezești depinde de preț.

Copii chinezești

Xiaomi mai are în portofoliu modelul SU7 – despre care internauții susțin că se inspiră din Porsche Taycan și YU7 – care copiază Ferrari Purosangue.

Xiaomi vinde aproximativ 30.000 de mașini pe lună. Anul trecut a comercializat 410.000 de unități, iar în acest an își propune o creștere cu 34%, la 550.000 de unități.

Compania nu este singurul brand chinezesc care este acuzat că clonează modele celebre din Occident: Xpeng este acuzat că a copiat Range Rover prin modelul GX, GAC și Huawei sunt arătate cu degetul pentru modelul Aistaland GT7, care clonează Porsche Panamera, în timp ce SAIC este acuzat că a copiat Porsche Taycan în două modele, respectiv Shangjie Z7T și noul MG 07.

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