Andreea Ibacka a postat pe contul de socializare imagini, alături de care a scris un mesaj în care împărtășește cu fanii bucuria ei. Este pentru prima dată când cei doi copii ai vedetei vor trăi ceva unic.

„La noi prima zăpadă pe anul acesta s-a lăsat cu chiote de bucurie. Nu că s-ar fi umplut ograda de nămeți, după cum se vede, în Berceni, n-avem nici de o bătaie cu bulgări… Ideea e că am sărbătorit și ne-am îmbrățișat de mama focului (legenda spune că încă ne îmbrățișăm) știind că în curând primim zăpadă cât vezi cu ochii. LAPONIA, veniiiiim! Un vis devenit realitate!”, a scris Andreea Ibacka pe contul său de Instagram.

Andreea Ibacka a anunțat fericită când va fi plecarea, dar și ce activități vor desfășura în Laponia, spre bucuria celor mici, dar și a celor mari.

„Ne așteaptă aurora boreală, plimbări cu sania trasă de husky, momente de tandrețe cu renii zglobii, plimbare cu snowmobilul și mai ales întâlnirea din orașul Rovaniemi cu Moș Crăciun în persoană (vorbitor de limba română), cu elfii săi ce împachetează cadouri și cu doamna Crăciun, alături de care vom coace prăjituri.

Plecăm pe 18 decembrie, dar până atunci împachetăm în gând în fiecare zi”, a mai scris Andreea Ibacka despre vacanța în care va merge, în doar câteva zile, cu soțul și cei doi copii pe care îi au împreună.

Ce diferență de vârstă este între cei doi

Cabral și Andreea Ibacka formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, însă puțini știu că nu totul este mereu lapte și miere între ei. Într-un interviu pentru viva.ro, prezentatorul de la PRO TV a vorbit despre căsnicia cu actrița.

Andreea Ibacka și Cabral s-au căsătorit în anul 2011, iar de atunci sunt de nedespărțit. Pentru mulți, cei doi reprezintă un exemplu și sunt extrem de iubiți de fani. Între prezentatorul de la PRO TV și soția sa există și o diferență de vârstă semnificativă. El are 46 de ani, în timp ce partenera sa are 38.

Deși pare cuplul perfect, care nu se ceartă niciodată, Cabral a mărturisit că și în căsnicia lui mai există momente tensionate. Chiar dacă există o diferență de 8 ani între ei, soțul Andreei Ibacka spune că nu a fost niciodată acest aspect un impediment în relația lor. „Așa e nefasta, nu scapă vreo ocazie să te facă de toată ocara…

La mine n-a fost nicio criză, am trăit întotdeauna fiind conștient că nu știu când se termină ața. Nu știu câte zile am, așa că am încercat în viață să fac toate lucrurile pe care oamenii se bazau să le fac… dar să am grijă să și trăiesc, între timp. Am avut pasiuni pentru diverse hobby-uri, le-am consumat. Am vrut să sar cu parașuta – am sărit! Am vrut să fac enduro, paragliding, sailing și kite – am făcut! Ne-am făcut echipă de curse, Bad Petunia, suntem constant pe podium. Merg pe moto. (zâmbește) Știi cum e… îți plătești și ratele, mai mănânci și câte un ecler”, spune Cabral.

