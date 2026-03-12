„Trăim zile istorice pentru Israel”, a dat asigurări Benjamin Netanyahu în prima sa conferinţă de presă după lansarea războiului în Iran.

„Putem crea condiţiile unei schimbări de regim, dar poporul iranian este cel care trebuie să iasă în stradă”, a subliniat premierul israelian.

Noul ghid suprem al Republicii Islamice, Mojtaba Khamenei, nu poate „să-şi arate faţa în public”, a remarcat Netanyahu, după ce regimul de la Teheran a difuzat un prim mesaj în numele succesorului lui Ali Khamenei, citat la televiziunea de stat.

„Noi l-am eliminat pe fostul tiran (tatăl lui Mojtaba Khamenei – n.r.), iar noul tiran, marioneta Gărzilor Revoluționare, nu poate să-și arate fața în public”, a adăugat prim-ministrul Israelului.

Armata israeliană a anunţat joi seara lansarea unor atacuri „la scară largă” vizând infrastructura din Teheran, în cea de-a 13-a zi de război.

„Armata israeliană tocmai a lansat o serie de atacuri la scară vizând infrastructuri, la Teheran, ale regimului terorist iranian”, se arată într-un comunicat.

