Camelia Potec și partenerul ei de viață au devenit părinții unei fetițe în data de 4 septembrie 2018. Acum, binecunoscuta sportivă se pregătește de nuntă. Aceasta a dezvăluit că evenimentul va avea loc după Olimpiada de la Tokyo, din 2020.

„După olimpiadă fac nunta. Pe 31 august se căsătoreşte religios fratele meu şi are şi botezul celui mic. În plus, vreau să o pregătesc din timp şi vreau să iasă aşa cum am visat eu întotdeauna. Am eu aşa câteva dorinţe. Nu cred că o să am timp să o organizez eu 100%, dar o să dau liniile pe care mi le doresc.

Dacă se întâmplă acest lucru, se întâmplă la sfârşitul anului viitor sau undeva în toamna anului viitor. Sunt sigură că şi cea mică va avea ceva idei”, a mărturisit Camelia Potec la emisiunea „Răi Da Buni”, conform spynews.ro.

