După ce semifinalele au ajuns la final, Libertatea (partener al concursului Eurovision România 2026), a stat de vorbă cu Iuliana Marciuc, șefa delegației la celebrul concurs muzical și totodată producător al show-ului de la TVR.

Vedeta a dezvăluit că TVR va anunța cine sunt finaliștii Eurovision România 2026 pe data de 12 februarie, în jurnalul de știri de la ora 20.00!

TVR anunță finaliștii Eurovision România 2026 pe 12 februarie

„Este într-adevăr cea mai frumoasă stare pe care un producător o poate avea, pentru că este un proiect extrem de greu, provocator, încărcat de emoții, dar și de bucurii. Cred că ordinea nu este fix așa, dar toate aceste stări la un loc descriu acest proiect care este cu siguranță cel mai mare proiect al televiziunii și desigur că sunt onorată să fiu, așa cum se numește la noi, responsabil de proiect.

Asta înseamnă că am o echipă foarte mare la diferite compartimente și fără de care nu aș fi reușit să organizez atât de bine cât am putut aceste trei zile de semifinale. M-am bucurat foarte mult că toți concurenții au plecat foarte mulțumiți de calitatea sunetului, de calitatea imaginii… Și au fost foarte mulți, 68 de concurenți.

M-am bucurat foarte mult că am reușit să transmitem acest lucru și online, pe platforma TVR+. Este cu siguranță un mare succes al nostru, această interactivitate, care a fost și pe TVR+, și pe YouTube. Interactivitatea în sine este ceea ce ne-am dorit ca noutate în acest an și mă bucur foarte mult că am reușit.

Sigur că sunt discuții cu privire la calitatea pieselor sau a interpretărilor. Sunt piese foarte bune cu interpretări mai puțin bune, cu emoții, aș putea spune. Sau artiști care cântă foarte bine, dar care nu au neapărat o piesă pe rețeta Eurovisionului. Sarcina jurului este, ca de obicei, foarte grea! Și abia aștept și eu să-i pot anunța pe toți cei care sunt implicați, și anume joi, în jurnalul de știri de la ora 20.00, vom anunța finaliștii.

Eu voi fi în studio împreună cu Laura Fronoiu și Marius Popa. Ei sunt colegii noștri de la știri care, împreună cu alți prezentatori, Alexandra Gavrilă, Iulian Selea și Răzvan Petre, au asigurat prezentarea și interactivitatea. A fost și pentru ei un tur de forță, de a fi toată ziua în direct și expuși cumva comentariilor de pe Facebook. Dar și ei și-au asumat acest lucru”, a spus Iuliana Marciuc în exclusivitate pentru Libertatea.

Iuliana Marciuc la Eurovision România 2026 | Foto: Iulian Ioncea (Libertatea)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Întrebată dacă au fost trei zile grele, ținând cont că totul s-a desfășurat live și că au fost 68 de concurenți, vedeta TVR a precizat că toți cei implicați în proiect au dormit doar câteva ore pe noapte în ultimele zile.

„Cred că, dacă ar fi să caracterizeze aceste trei zile, aș spune: asumare și interactivitate! Au fost foarte grele, sunt zile în care fiecare dintre noi, din echipă, dormim doar câteva ore, ca să reușim să ducem la bun sfârșit, repet, la fiecare din punctele de interes, la online, că ne aflăm lângă ei, transmisiile live nu sunt ușoare, la ieșirea din concurs, transmisia TVR+ și, bineînțeles, nu, în ultimul rând, concursul în sine, cu asigurarea unui unui show, din punct de vedere al imaginii, al sunetului, al regiei, perfect și echitabil pentru toți concurenții.

Faptul că ei ulterior se uită singuri și își văd prestațiile pe YouTube și vin de fiecare dată și mulțumesc, este pentru noi mulțumirea maximă”, a adăugat Iuliana Marciuc în exclusivitate pentru Libertatea.

Producătoarea de la TVR a vorbit și despre felul în care ca avea loc finala Eurovision România 2026, care are loc pe 4 martie, dar și ce se va întâmpla cu finaliștii pe 16, 17 și 18 februarie.

Finala Eurovision România 2026 are loc pe 4 martie

„Noi am vrut și am reușit, spun eu, ca în aceste preselecții juriul să vadă numai calitatea vocală și calitatea piesei, de aceea nu am avut show-ul în semifinale. Concurenților nu li s-a permis show-ul de dans, care sigur că aduce un plus piesei, dar am vrut întâi să vedem piesa, ca să avem ce show să aducem la ea după.

Show-ul din finală o să fie făcut pentru piesă, ceva special. Echipele artiștilor au timp până pe data de 4 martie 2026 să se gândească și la show. Următoarea etapă în care este implicată echipa pe care o conduc are loc în zilele de 16, 17 și 18 februarie, când în televiziune vor veni finaliștii și vor avea o discuție, echipa finaliștilor cu echipa TVR-ului, fiecare își va spune doleanțele pentru data de 4 martie 2026. Și împreună, cu siguranță, vom ajunge la un consens pentru show-ul final.

Show-ul din finala Eurovision România 2026 nu are cum să fie ca în finala internațională de la Viena, dar va fi un show de televiziune atât cât ne permite un studio de televiziune. Este o mare diferență!

Și noi am realizat în România show-uri mari în arene. Am fost la Sala Polivalentă din București, la Craiova, la Baia Mare… Au fost colegi de-ai mei și prin diferite orașe ale țării și s-au realizat show-uri. Au fost diverse formule de a realiza această selecție națională. Anul acesta este, din motive de buget, în televiziune, în studio, cu diferitele plusuri și minusuri ale unui show de televiziune într-un studio.

Nu putem compara grandoarea scenei chiar și cu presiunea. Sunt lucruri complet diferite între ce a reprezentat aici pentru un solist o presiune, când a avut în față salariați din televiziune, pe colegii mei, și susținători, și reprezentanței de pe Facebook. Este altceva decât zecile de mii de persoane prezente în finala de la Viena și milioanele de oameni care se uită la televizor. Toate lucrurile acestea au fost luate în considerare și de juriu la notele pe care ei le-au dat”, a încheiat Iuliana Marciuc interviul pentru Libertatea.

Cine sunt artiștii din juriul Eurovision România 2026

Vă reamintim că anul acesta, juriul este format din: Andreea Bălan, compozitorul Andrei Tudor, Marius Dia, compozitor, producător și A&R, cu peste 10 ani de activitate constantă atât în industria muzicală din România, cât și la nivel internațional, Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir, cu o experiență de peste 15 ani în producție și compoziție, Elena Popa, jurnalist, creator de conținut digital Ringier și solistă a trupei Yolo Band, Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani experiență în muzică și Cristian Marica Rădoi, redactor-șef și music play manager al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER.

România intră în semifinala internațională Eurovision 2026 pe 14 mai

România va intra pe 14 mai în concursul internaţional, în semifinala cu numărul doi. Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai.

La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Ziarul Libertatea este partener al Eurovision România 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Judecătorul CCR, Gheorghe Stan, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Gabriela Firea, anunț - șoc! Trage un semnal de alarmă pentru toți: „Am ajuns...”
Viva.ro
Gabriela Firea, anunț - șoc! Trage un semnal de alarmă pentru toți: „Am ajuns...”
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
Elle.ro
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
gsp
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
GSP.RO
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Avantaje.ro
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Guvernul României, obligat să emită „cu celeritate” licența de concesiune pentru perimetrul minier de la Certej, Hunedoara
Analiză
Știri România 16:00
Guvernul României, obligat să emită „cu celeritate” licența de concesiune pentru perimetrul minier de la Certej, Hunedoara
Baxuri din China cu 1.200.000.000 de euro falși, confiscate de polițiștii din România și alte țări din Uniunea Europeană
Știri România 15:59
Baxuri din China cu 1.200.000.000 de euro falși, confiscate de polițiștii din România și alte țări din Uniunea Europeană
Parteneri
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul.ro
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Theo Rose a rămas uimită de hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cuvântul prin care a descris întreaga experiență
Fanatik.ro
Theo Rose a rămas uimită de hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cuvântul prin care a descris întreaga experiență
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Elle.ro
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Comediantul Gabriel Gherghe și Centrul Filia au făcut anunțul: „Înainte de toate”
Stiri Mondene 17:14
Comediantul Gabriel Gherghe și Centrul Filia au făcut anunțul: „Înainte de toate”
Cum e căsnicia Laurei Cosoi cu Cosmin Curticăpean înainte de a deveni părinți a cincea oară: „Oamenii cred că noi nu avem probleme”
Stiri Mondene 16:54
Cum e căsnicia Laurei Cosoi cu Cosmin Curticăpean înainte de a deveni părinți a cincea oară: „Oamenii cred că noi nu avem probleme”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
ObservatorNews.ro
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Mediafax.ro
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant
KanalD.ro
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant

Politic

Realitatea Plus va avea emisia suspendată trei ore. CNA a sancționat 10 emisiuni difuzate când candida Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
Politică 17:16
Realitatea Plus va avea emisia suspendată trei ore. CNA a sancționat 10 emisiuni difuzate când candida Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
Consilier onorific al lui Ilie Bolojan, despre bugetari: „La stat lucrează incompetenți, hoți sau oameni nebuni”
Politică 16:46
Consilier onorific al lui Ilie Bolojan, despre bugetari: „La stat lucrează incompetenți, hoți sau oameni nebuni”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate fi tăiată în două și să nu apară”
Fanatik.ro
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate fi tăiată în două și să nu apară”
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe