După ce semifinalele au ajuns la final, Libertatea (partener al concursului Eurovision România 2026), a stat de vorbă cu Iuliana Marciuc, șefa delegației la celebrul concurs muzical și totodată producător al show-ului de la TVR.

Vedeta a dezvăluit că TVR va anunța cine sunt finaliștii Eurovision România 2026 pe data de 12 februarie, în jurnalul de știri de la ora 20.00!

TVR anunță finaliștii Eurovision România 2026 pe 12 februarie

„Este într-adevăr cea mai frumoasă stare pe care un producător o poate avea, pentru că este un proiect extrem de greu, provocator, încărcat de emoții, dar și de bucurii. Cred că ordinea nu este fix așa, dar toate aceste stări la un loc descriu acest proiect care este cu siguranță cel mai mare proiect al televiziunii și desigur că sunt onorată să fiu, așa cum se numește la noi, responsabil de proiect.

Asta înseamnă că am o echipă foarte mare la diferite compartimente și fără de care nu aș fi reușit să organizez atât de bine cât am putut aceste trei zile de semifinale. M-am bucurat foarte mult că toți concurenții au plecat foarte mulțumiți de calitatea sunetului, de calitatea imaginii… Și au fost foarte mulți, 68 de concurenți.

M-am bucurat foarte mult că am reușit să transmitem acest lucru și online, pe platforma TVR+. Este cu siguranță un mare succes al nostru, această interactivitate, care a fost și pe TVR+, și pe YouTube. Interactivitatea în sine este ceea ce ne-am dorit ca noutate în acest an și mă bucur foarte mult că am reușit.

Sigur că sunt discuții cu privire la calitatea pieselor sau a interpretărilor. Sunt piese foarte bune cu interpretări mai puțin bune, cu emoții, aș putea spune. Sau artiști care cântă foarte bine, dar care nu au neapărat o piesă pe rețeta Eurovisionului. Sarcina jurului este, ca de obicei, foarte grea! Și abia aștept și eu să-i pot anunța pe toți cei care sunt implicați, și anume joi, în jurnalul de știri de la ora 20.00, vom anunța finaliștii.

Eu voi fi în studio împreună cu Laura Fronoiu și Marius Popa. Ei sunt colegii noștri de la știri care, împreună cu alți prezentatori, Alexandra Gavrilă, Iulian Selea și Răzvan Petre, au asigurat prezentarea și interactivitatea. A fost și pentru ei un tur de forță, de a fi toată ziua în direct și expuși cumva comentariilor de pe Facebook. Dar și ei și-au asumat acest lucru”, a spus Iuliana Marciuc în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată dacă au fost trei zile grele, ținând cont că totul s-a desfășurat live și că au fost 68 de concurenți, vedeta TVR a precizat că toți cei implicați în proiect au dormit doar câteva ore pe noapte în ultimele zile.

„Cred că, dacă ar fi să caracterizeze aceste trei zile, aș spune: asumare și interactivitate! Au fost foarte grele, sunt zile în care fiecare dintre noi, din echipă, dormim doar câteva ore, ca să reușim să ducem la bun sfârșit, repet, la fiecare din punctele de interes, la online, că ne aflăm lângă ei, transmisiile live nu sunt ușoare, la ieșirea din concurs, transmisia TVR+ și, bineînțeles, nu, în ultimul rând, concursul în sine, cu asigurarea unui unui show, din punct de vedere al imaginii, al sunetului, al regiei, perfect și echitabil pentru toți concurenții.

Faptul că ei ulterior se uită singuri și își văd prestațiile pe YouTube și vin de fiecare dată și mulțumesc, este pentru noi mulțumirea maximă”, a adăugat Iuliana Marciuc în exclusivitate pentru Libertatea.

Producătoarea de la TVR a vorbit și despre felul în care ca avea loc finala Eurovision România 2026, care are loc pe 4 martie, dar și ce se va întâmpla cu finaliștii pe 16, 17 și 18 februarie.

Finala Eurovision România 2026 are loc pe 4 martie

„Noi am vrut și am reușit, spun eu, ca în aceste preselecții juriul să vadă numai calitatea vocală și calitatea piesei, de aceea nu am avut show-ul în semifinale. Concurenților nu li s-a permis show-ul de dans, care sigur că aduce un plus piesei, dar am vrut întâi să vedem piesa, ca să avem ce show să aducem la ea după.

Show-ul din finală o să fie făcut pentru piesă, ceva special. Echipele artiștilor au timp până pe data de 4 martie 2026 să se gândească și la show. Următoarea etapă în care este implicată echipa pe care o conduc are loc în zilele de 16, 17 și 18 februarie, când în televiziune vor veni finaliștii și vor avea o discuție, echipa finaliștilor cu echipa TVR-ului, fiecare își va spune doleanțele pentru data de 4 martie 2026. Și împreună, cu siguranță, vom ajunge la un consens pentru show-ul final.

Show-ul din finala Eurovision România 2026 nu are cum să fie ca în finala internațională de la Viena, dar va fi un show de televiziune atât cât ne permite un studio de televiziune. Este o mare diferență!

Și noi am realizat în România show-uri mari în arene. Am fost la Sala Polivalentă din București, la Craiova, la Baia Mare… Au fost colegi de-ai mei și prin diferite orașe ale țării și s-au realizat show-uri. Au fost diverse formule de a realiza această selecție națională. Anul acesta este, din motive de buget, în televiziune, în studio, cu diferitele plusuri și minusuri ale unui show de televiziune într-un studio.

Nu putem compara grandoarea scenei chiar și cu presiunea. Sunt lucruri complet diferite între ce a reprezentat aici pentru un solist o presiune, când a avut în față salariați din televiziune, pe colegii mei, și susținători, și reprezentanței de pe Facebook. Este altceva decât zecile de mii de persoane prezente în finala de la Viena și milioanele de oameni care se uită la televizor. Toate lucrurile acestea au fost luate în considerare și de juriu la notele pe care ei le-au dat”, a încheiat Iuliana Marciuc interviul pentru Libertatea.

Cine sunt artiștii din juriul Eurovision România 2026

Vă reamintim că anul acesta, juriul este format din: Andreea Bălan, compozitorul Andrei Tudor, Marius Dia, compozitor, producător și A&R, cu peste 10 ani de activitate constantă atât în industria muzicală din România, cât și la nivel internațional, Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir, cu o experiență de peste 15 ani în producție și compoziție, Elena Popa, jurnalist, creator de conținut digital Ringier și solistă a trupei Yolo Band, Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani experiență în muzică și Cristian Marica Rădoi, redactor-șef și music play manager al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER.

România intră în semifinala internațională Eurovision 2026 pe 14 mai

România va intra pe 14 mai în concursul internaţional, în semifinala cu numărul doi. Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai.

La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

