E oficial! Când începe Asia Express 2026. Sezonul 9 s-a filmat în Uzbekistan și China

După o vară la superlativ, urmează o toamnă de neratat! Emisiunile care au cucerit publicul, le-au făcut serile mai bune și le-au adus motive de conversație… revin la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu sezoane ce vor captiva, emoționa și cuceri definitv pe toată lumea, în fața televizoarelor! 

Toamna, lumea la Antena, din septembrie. Show după show, ai tot ce vrei – Ispita maximă, Insula Iubirii, Asia Express, aventură cât China, cei mai iubiți chefi, la Chefi la cuțite, cele mai puternice emoții în sezoanele finale din „Destine cu parfum de lavandă” și „Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN”.

Asia Express, din 6 septembrieIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Din 27 august, creatorii celor mai îndrăgite seriale românești deschid ultimul capitol al poveștii care a ținut milioane de telespectatori cu sufletul la gură. Serialul original semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, „Destine cu parfum de lavandă”, revine cu sezonul final, promițând cele mai intense confruntări de până acum. După ce a continuat universul emoționant din Podișor și a adus în prim-plan noi destine, iubiri și secrete, povestea ajunge la momentul decisiv, în care fiecare alegere poate schimba totul, iar fiecare personaj este nevoit să își joace ultima carte. 

„În inima lavandei se anunță cumpene mari, iar granița dintre familie și trădare, dintre judecată și război, dintre viață și moarte devine tot mai fragilă”, dezvăluie Liviu Bora, în vreme ce Vichi Raileanu completează: „Destinul joacă ultima carte, într-o serie de evenimente care vor pune la încercare loialitatea, curajul și puterea de a ierta. Nu vă pot spune decât că urmează răsturnări de situație neașteptate, emoții puternice și mize mai mari ca niciodată!”. 

Sezonul final „Destine cu parfum de lavandă” promite un deznodământ spectaculos, pe care telespectatorii nu trebuie să îl rateze, începând din 27 august.

Asia Express, sezonul 9, începe pe 6 septembrie

O aventură cât China începe din 6 septembrie, atunci când Asia Express aduce un sezon cum nu s-a mai văzut până în prezent! Înainte de lansare, Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii, declară: „Asia Express este una dintre puținele experiențe de televiziune care se scriu în timp real. Nu există repetiții, nu există plase de siguranță și nu există scenarii care să poată anticipa tot ce urmează să se întâmple. De aceea, fiecare sezon vine cu revelații, surprize și situații pe care nimeni nu le-ar putea imagina înainte de start”. În plus, aceasta a mai adăugat: „Sezonul 9 ne-a purtat pe unul dintre cele mai fascinante trasee de până acum, în inima Drumului Mătăsii. Am pornit din Uzbekistan, un ținut legendar, unde orașe precum Samarkand, Bukhara și Khiva spun povești vechi de secole despre imperii, caravane și întâlnirea dintre lumi. Apoi am ajuns în China, într-o premieră absolută pentru Asia Express și, cred eu, într-unul dintre cele mai spectaculoase capitole din istoria emisiunii. Dincolo de traseu, adevărata poveste este însă cea a oamenilor. Avem nouă echipe extraordinare, concurenți foarte diferiți, cu personalități puternice, cu spirit de aventură și cu o dorință uriașă de a câștiga.

Este un sezon al sincerității duse până la limită. Concurenții au fost sinceri până la sânge unii cu ceilalți, iar asta a generat deopotrivă conflicte explozive și legături neașteptat de puternice. Au existat momente în care adevărurile au durut, în care măștile au căzut și în care oamenii s-au văzut exact așa cum sunt. Dar tocmai aceste momente au făcut ca prieteniile care s-au născut aici să fie autentice și extrem de puternice”. 

Cine sunt concurenții de la Asia Express 2026

Sezonul 9 Asia Express, cel mai dur reality-show din România, difuzat de Antena 1, promite din start un mix de vedete cum n-a mai fost. Cheloo şi Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu şi buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida şi prietena ei, cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac şi prietenul lui, Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje şi luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu şi Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan şi fiica ei Maya, Whats UP şi soţia lui, Miky, sunt cei 18 curajoşi care vor pleca pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseţi neaşteptate, prin Uzbekistan şi China. Se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

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